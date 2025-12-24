Las fuerzas de seguridad de Santa Fe realizaron un mega operativo contra el narcotráfico en la zona sur de Rosario y desbarataron una banda relacionada con Alejandro “Chucky Monedita” Núñez, un narcoterrorista que actualmente está detenido en el penal máxima seguridad de Piñero. Doce personas fueron detenidas durante los 39 allanamientos que se realizaron en el marco de una investigación por venta de drogas y balaceras.

La investigación comenzó a partir de varias denuncias de vecinos por tráfico de drogas y distintos episodios de violencia. Durante más de dos meses se llevaron adelante tareas de campo de manera encubierta, seguimientos de sospechosos y análisis de información, lo que permitió identificar a distintos grupos narcos que operaban en la zona y su modo de funcionamiento, indicaron las fuentes policiales.

Rosario: desbarataron una banda narco relacionada con Alejandro “Chucky Monedita” Núñez. Ministerio de Seguridad de Santa Fe

A través de escuchas telefónicas, los investigadores lograron reconstruir los roles dentro de la organización liderada por Núñez y fue en esas comunicaciones que se identificó el accionar de miembros de la banda y de los denominados “soldaditos” que respondían a su esposa, Brenda “La Cote” Pared, y a su cuñada, Jesica “La Fea” González.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en una vivienda de pasillo ubicada en calle Colón al 3900 donde vivían dos mujeres junto a sus hijos. Al requisar la casa, la Policía de Santa Fe encontró un bulto negro que contenía un ladrillo de cocaína compacta. Además, un perro detector marcó un bolso oculto en el que había más de 10 millones de pesos en efectivo.

En otro domicilio, identificado por la investigación como uno de los puntos de distribución de droga, los agentes secuestraron una riñonera verde con varias bochas de cocaína ya fraccionada, trozos de marihuana listos para la venta, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento y dinero en billetes de baja denominación, detalló la información oficial.

Rosario: desbarataron una banda narco relacionada con Alejandro “Chucky Monedita” Núñez. Ministerio de Seguridad de Santa Fe

En una vivienda ubicada en Presidente Quintana al 290 bis, también en el barrio Tablada, se hallaron tres armas de fuego con municiones, una gran cantidad de dinero en efectivo, una máquina de contar billetes y varios teléfonos celulares.

Rosario: desbarataron una banda narco relacionada con Alejandro “Chucky Monedita” Núñez. Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Como resultado del operativo, doce personas fueron detenidas -entre ellas una mujer identificada por los investigadores como organizadora de la estructura delictiva- y otras ocho quedaron aprehendidas. En total, se secuestró más de un kilo de cocaína compacta y fraccionada, marihuana, tres armas de fuego, balanzas de precisión, elementos de corte, teléfonos celulares y más de 15 millones de pesos en efectivo.