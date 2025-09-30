LA NACION

Rosario: una mujer en shock se abalanzó sobre un policía y la redujeron con una Taser

El dispositivo fue utilizado el domingo por la noche en un operativo por violencia de género en la zona sur de la ciudad

La Ciudad de Rosario fue escenario este domingo del primer uso de una pistola Taser por parte de la policía provincial. El episodio se registró en horas de la noche, en una vivienda ubicada sobre calle Ovidio Lagos al 8500, durante un procedimiento motivado por un llamado al 911 que alertaba sobre un caso de violencia de género.

Según informaron fuentes policiales a LA NACION, al arribar al domicilio los agentes constataron que un hombre había violentado físicamente a su pareja. El agresor fue aprehendido, mientras que la víctima, en medio de una crisis nerviosa, debió ser asistida por los uniformados en el lugar.

En ese contexto, se hizo presente la hermana de la mujer, quien comenzó a increpar a los policías. Según se puede ver en los registros fílmicos captados por los efectivos presentes en el momento del hecho, la joven no atendió a las reiteradas advertencias y en un momento se abalanzó sobre el personal policial, con riesgo de intentar despojar el arma reglamentaria a alguno de ellos.

Frente a esa situación, una suboficial decidió utilizar su pistola Taser, aplicando una descarga que permitió reducirla de manera inmediata y sin que se produjeran lesiones. La persona, impactada por la pistola Taser, fue atendida en el lugar por personal médico y, según confirmaron fuentes oficiales a este medio, se encuentra en buen estado y sin secuelas.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron el “accionar profesional de la agente”, al remarcar que el uso del dispositivo de electrochoque “evitó un posible desenlace trágico” y permitió resolver el procedimiento sin daños mayores.

En la misma línea se pronunció el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien utilizó su cuenta oficial en la red social X para destacar el hecho. “En Rosario se utilizó por primera vez una pistola Taser. Estamos invirtiendo en equipamiento y preparación para tener la mejor Policía y que cada santafesino pueda vivir en paz”, escribió el mandatario provincial.

