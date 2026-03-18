Santa Fe: engañó a la esposa de un empresario con el “cuento del tío”, le robó US$400.000 y escapó en monopatín

Una jubilada de 75 años sufrió un robo millonario bajo la modalidad del “cuento del tío” —estafa en la que alguien engaña a otra persona con una historia falsa para que le entregue dinero o bienes— en su casa ubicada en el municipio santafesino de Avellaneda.

La víctima fue identificada como Elsa Marchetti, esposa del empresario Filiberto Braida. El hecho ocurrió el martes, cuando un hombre logró ingresar al domicilio tras convencerla de que su marido la esperaba en el banco y que debía entregarle sus ahorros para evitar que perdieran valor, según consignó el diario El Litoral.

De acuerdo con lo reconstruido, el sospechoso la abordó en la puerta de su vivienda, situada sobre la calle 10, casi en la intersección con la avenida San Martín, frente a la Plaza Mayor. Allí le aseguró que su esposo se encontraba “nervioso” esperándolo en una sucursal del Banco Credicoop y que era urgente trasladar el dinero para cambiarlo por una nueva serie de billetes.

Una imagen del sospechoso tras llevar a cabo el robo a Elsa Marchetti, esposa del empresario Filiberto Braida

El relato, preciso y convincente, surtió efecto. Bajo la presión de que los ahorros perderían valor si no eran renovados, la mujer permitió el ingreso del desconocido a la vivienda. Ya en el interior, el delincuente le pidió un elemento de limpieza como excusa, lo que le permitió ganar tiempo y moverse con libertad por el inmueble.

En ese contexto, mientras la víctima se dirigía a buscar un lampazo a otro ambiente, el hombre se dirigió a una habitación secundaria, forzó un placard y sustrajo una importante suma de dinero en moneda extranjera y pesos argentinos. Según la propia damnificada, el botín ascendería a unos US$400.000 dólares en efectivo.

Consumado el robo en cuestión de minutos, el sospechoso se dio a la fuga en el mismo monopatín eléctrico en el que había llegado. Su escape fue captado por cámaras de seguridad de la zona, en las que se lo observa a cara descubierta, vestido con remera negra, pantalón claro, anteojos y con una gorra negra colgada del manubrio.

Las imágenes también permitieron reconstruir parte de su huida hacia el norte de la ciudad, lo que podría resultar clave para su identificación. Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en el análisis de los registros fílmicos, tanto públicos como privados, para establecer la ruta de escape y dar con el autor.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Reconquista. Si bien en un primer momento fue caratulada como robo, los investigadores no descartan que pueda encuadrarse como una estafa agravada, dada la modalidad empleada.

Tras el episodio, Braida expresó su consternación por lo ocurrido. “Le lavaron la cabeza”, afirmó en diálogo con Radio Hoy de Reconquista. Además, explicó que ese día llegó a su casa unos veinte minutos más tarde de lo habitual porque no encontraba su teléfono.

En ese marco, el empresario también reflexionó sobre lo que podría haber ocurrido si se encontraba con el delincuente dentro de la vivienda. “Capaz que este tipo me liquidaba”, sostuvo.