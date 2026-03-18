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Detuvieron a un hombre por amenazar al legislador porteño Waldo Wolff y a su familia

El sospechoso fue identificado tras una investigación por ciberdelitos y ubicado en Florencio Varela; el exministro de Seguridad porteño había denunciado mensajes violentos y de carácter antisemita recibidos por mensaje directo de Instagram

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Waldo Wolff en una concentración en Plaza de Mayo
Waldo Wolff en una concentración en Plaza de MayoAlessia Maccioni

Waldo Wolff admite que sus redes sociales son, lamentablemente, una “colección” de agravios antisemitas en su contra. Lo sabe y nunca se calla. Pero esta vez alguien cruzó una línea roja: alguien se metió con su familia. A través de mensajes directos de Instagram, tanto a él como a su esposa. Eso fue el 6 de este mes e hizo de inmediato la denuncia penal. Y 12 días después, el autor de la amenaza fue ubicado y detenido en el partido bonaerense de Florencio Varela.

“Yo me sé cuidar, y sé que mis redes sociales son una letrina de insultos y amenazas, pero jamás muestro a mi familia. No subo fotos de ellos, no digo quiénes son. Yo nunca amenacé a nadie, porque está mal, y jamás me meto con la familia de nadie. Eso es sagrado para mí. Este es un loquito, y los locos se creen que pueden todo. Este empezó por Instagram y la siguió por DM. Y decidí actuar cuando vino mi mujer, compungida, y me dijo ‘uno me amenazó’. Debo destacar que la Justicia actuó con celeridad y eficacia”, dijo Wolff a LA NACION.

La amenaza no solo incluía un insulto a Wolff por su condición de judío −algo que, admite amargamente el legislador, no lo sorprende−, sino que les advertían: “A tus hijos los vamos a violar”.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad informaron a LA NACION que la investigación que permitió identificar a Santiago Peralta, el autor de la intimidación fue desarrollada por detectives de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad.

Los detectives de ciberdelitos analizaron perfiles y registros de Instagram y lograron confirmar la identidad del propietario de la cuenta desde la cual se hizo la amenaza y la geolocalización de la IP, ubicada en Florencio Varela.

La detención del autor de las amenazas a Waldo Wolff y a su familia
La detención del autor de las amenazas a Waldo Wolff y a su familia

El fiscal porteño Miguel Kessler solicitó el allanamiento de la propiedad del sospechoso al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12, a cargo del juez Juan Neumann, que, por motivos jurisdiccionales, debió recurrir en rogatoria al Juzgado de Garantías N°8 del Departamento Judicial de Quilmes.

El detenido por la amenaza antisemita a Waldo Wolff y a su familia
El detenido por la amenaza antisemita a Waldo Wolff y a su familiaPolicía de la Ciudad

Así se produjo la aprehensión de Peralta, que tiene 29 años. En el operativo le secuestraron tres teléfonos celulares. Quedó a disposición de la Justicia porteña, que lo indagará en las próximas horas.

Días atrás, el bloque Vamos por Más emitió un comunicado de repudio ante los hechos, calificándolos como “un ataque incompatible con la convivencia democrática”.

Wolff, que fue diputado nacional y ministro de Seguridad de la Ciudad, destacó, en diálogo con LA NACION, la pesquisa encaminada por el fiscal Kessler. Y remarcó que no dejará que nadie cruce la “línea roja” que separa las diferencias y las intemperancias con la amenaza, en especial, cuando alcanza a la familia.

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