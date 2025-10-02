Santiago del Estero: estaba internada, encendió un cigarrillo, las sábanas se prendieron fuego y murió

La Justicia de Santiago del Estero investiga por estas horas la muerte de una mujer de 55 años ocurrida en un hospital de esa provincia. La víctima estaba internada en el centro de salud debido a un accidente de tránsito, pero su estado de salud se complicó luego de que las sábanas de su cama se prendieran fuego porque, aparentemente, encendió un cigarrillo.

El hecho ocurrió en el Hospital Regional de la capital santiagueña. María Juan, como fue identificada la víctima, había sido internada el 22 de agosto luego de protagonizar un accidente de tránsito. Según consta en el informe de la policía al que accedió el medio El Liberal, la mujer se encontraba alojada en el sector de cirugía en la terapia intensiva para curarse de las heridas del incidente vial.

Pero este sábado, el estado de salud de la víctima se complicó cuando por la mañana recibió la visita de un hombre, aparentemente un hermano, que habría ingresado al hospital sin autorización y fuera del horario estipulado. De acuerdo a las primeras informaciones, el muchacho le habría entregado a la mujer un cigarrillo y un encendedor. Según determinó la policía a través de las cámaras de seguridad del centro de salud, el sospechoso estuvo 15 minutos y después se retiró de lugar.

Posteriormente, las enfermeras del sector notaron que las sábanas y la colcha de la camilla donde se encontraba recostada María se prendía fuego. Las llamas cubrieron la cara de la mujer, lo que le causó graves lesiones en las vías áreas. Debido a esto, la víctima tuvo que ser intubada y trasladada al shock room. Sin embargo, no resistió y este lunes por la noche se confirmó su deceso.

Ahora, su muerte quedó bajo la órbita de tres unidades fiscales locales, que ordenaron que el cadáver sea trasladado a la morgue y que se le realice la autopsia. Además, la Justicia solicitó que peritos de la policía científica realicen pericias en el lugar, y que se tome declaración testimonial a los médicos y enfermeras de turno y a quienes la auxiliaron el día del incendio.

También se pidió el secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad en donde se veía al supuesto hermano entrar hasta donde se encontraba la paciente.