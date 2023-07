Se cansó de escucharlo: Le disparó con un rifle de aire comprimido en la cabeza porque no le gustaba su música

escuchar

Se cansó del cantante y le disparó a la cabeza. César Vallejos, cantante de la banda de cumbia Yeison y El After, recibió el tiro en medio de la frente, pero está fuera de peligro: fue herido por el impacto de un balín metálico disparado con un rifle de aire comprimido; aunque pudo ser peor...

El hecho ocurrió anteanoche durante una fiesta de cumpleaños de 15 en el barrio Bañado Norte, de Corrientes. Otra banda que había tocado previamente y una chica que recibió el roce de otro tiro fueron víctimas del agresor, un vecino con antecedentes de violencia, según se informó.

El evento se llevaba a cabo a cielo abierto, en la vereda. La adolescente vivía su noche de alegría y festejo, junto a su familia y sus amigos. Pero, mientras ellos disfrutaban, un vecino entendió que la celebración –especialmente, el ruido–, lo molestaba.

Desde su ventana, apuntó con un rifle de aire comprimido y comenzó a disparar. Primero, contra los instrumentos y equipos de sonido de una banda que ya había tocado, y luego, contra el cantante de El Yeison y El After.

“Cuando llegamos al lugar estaba tocando otro grupo que, según nos comentaron, ya sentían que les estaban tirando algo, pero no directamente a ellos, sino a los instrumentos. No dijeron nada porque no sabían bien qué pasaba”, relató Vallejos al medio República de Corrientes.

“Primero pensé que fue un bicho, después me di cuenta de que me chorreaba algo por la frente y vi que era sangre” relató Vallejos sobre cómo reaccionó, apenas recibió el disparo. Los músicos dejaron de tocar, la audiencia se alarmó y el espectáculo se detuvo.

Los otros miembros de la banda se giraron hacia el cantante, que se tocaba la frente mientras buscaba en el piso qué era lo que lo había golpeado.

Luego del episodio, el artista asumió que “por la fuerza del golpe tuvo que ser un proyectil de aire comprimido disparado por un vecino disgustado”. Ante la pregunta de si se conocía al culpable dijo: “La gente del barrio sabe quién es porque no es un vecino tranquilo”.

“Por suerte solo fue en la frente y no en el ojo”, sostuvo. La puntería del agresor indicaría que es experimentado.

Si bien Vallejos se encuentra fuera de peligro, fue internado en el Hospital Escuela José Francisco de San Martín y ayer le habrían hecho una cirugía para extraerle el proyectil. Aún falta que el músico declare en el contexto de la denuncia que iniciaron los vecinos presentes en el evento.

