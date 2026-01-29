Se hicieron pasar por pileteros y le robaron a una vecina de La Horqueta de San Isidro

“Venimos a arreglar la piscina”, fue la respuesta rápida, sin perder tiempo, que dio el delincuente después de que la empleada preguntara quién era. “No llamamos a nadie por la pileta”, dijo la joven e intentó cerrar la puerta. Pero ya era tarde. Otro ladrón saltó un paredón y pronto ella y la dueña de casa, una mujer de 81 años, eran reducidas y maniatadas por los asaltantes, que se hicieron de un botín de dinero y un reloj importado. El plan criminal terminó abruptamente cuando los falsos pileteros decidieron huir al advertir que una de las víctimas activaba el botón antipánico del sistema de alarmas.

Un mes y diez días después del robo, ocurrido en una casa de Eliseo Reclus al 700, en el barrio de La Horqueta, en San Isidro, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a los dos delincuentes que protagonizaron el robo.

la reunión de la banda de los pileteros antes del golpe en San Isidro

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales y policiales. El 19 de diciembre pasado, un día después del golpe, ya había sido detenido un cómplice de los ladrones: el chofer del auto utilizado para llegar y escapar de la casa de la víctima, María Dolores S. S., de 81 años.

La pesquisa a cargo de la fiscal Paula Hertrig, quien conduce la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne, y de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la policía bonaerense, cuyo titular es el comisario mayor Diego Godoy, determinó que no se trató de un robo al voleo.

“Hubo una planificación previa. Los dos sospechosos detenidos en las últimas horas llegaron a San Isidro en Citroën C3 gris. Antes de concretar el robo se dirigieron a una estación de servicio situada en las avenidas Rolón y Tonkinson, en Beccar, donde en el shop se encontraron con el chofer que los llevó a la casa de la víctima”, sostuvieron fuentes de la causa.

detuvieron a ladrones que se hacían pasar por pileteros para robar casas en San Isidro policía bonaerense

A la casa de la víctima los ladrones llegaron en un Chevrolet Prisma con la chapa patente adulterada. “Cuando la empleada logró activar el botón antipánico del sistema de alarmas, los ladrones escaparon. Se subieron al auto conducido por el cómplice que hizo las veces de chofer y se dirigieron a la misma estación de servicio que había sido el punto de encuentro para iniciar el plan criminal”, explicaron voceros de la investigación.

Tan solo 24 horas después del robo, se detuvo al chofer. “Cuando el vehículo volvió a ingresar en el partido de San Isidro se activó el sistema de lectoras de patentes y personal de la comisaría más cercana interceptó el auto. El conductor, en ese momento, realizaba un viaje como chofer de aplicaciones”, dijo un detective de la investigación.

La investigación continuó para dar con los falsos pileteros. Se hizo un análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas hasta que se pudo reconstruir cómo habían llegado. Según fuentes oficiales, se utilizaron imágenes de los dispositivos con inteligencia artificial (IA) instalados por la Municipalidad de San Isidro.

Una vez que se identificó el auto que los falsos pileteros dejaron estacionado en la citada estación de servicio se determinó que era un auto con domicilio registrado en Isidro Casanova, partido de La Matanza.

“El juez de Garantías Ricardo Costa hizo lugar al pedido de allanamiento y detención de los sospechosos, medidas solicitadas por la fiscal Hertrig. Ambos delincuentes fueron detenidos en el mismo domicilio, una casa de Isidro Casanova, en La Matanza”, agregaron las fuentes consultadas.

En los allanamientos, detectives policiales secuestraron el auto utilizado por los falsos pileteros para ir a San Isidro el día del robo, dos teléfonos celulares y un reloj que podría ser de la víctima.

Los dos sospechosos, de 49 y 34 años, se negaron a declarar cuando fueron indagados por la representante del Ministerio Público Fiscal. En la audiencia, uno de ellos dijo que en 2023 había salido de la cárcel después de cumplir una pena de 20 años de cárcel por una decena de robos.