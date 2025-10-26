Se quedó sin frenos, subió a la vereda y atropelló a dos hermanitas que esperaban el colectivo

Un violento incidente vial en González Catán, partido de La Matanza, ocurrió cuando un auto se subió a la vereda y atropelló a dos hermanas que esperaban el colectivo junto a su madre. El hecho se produjo a las 10.57 en la esquina de Simón Pérez y Libres, una zona muy transitada por familias y estudiantes porque cerca funcionan dos escuelas.

El hecho ocurrió el miércoles por la mañana, cuando las niñas, de 7 y 11 años, estaban sentadas contra la pared de una heladería en la parada de la línea 620. A su lado, una joven aguardaba de pie mientras miraba el celular. En ese momento, un Volkswagen Polo gris, conducido por un joven de 19 años, perdió el control, derribó un poste y embistió de lleno a las menores.

Una cámara de seguridad registró la secuencia: tras el impacto, la mayor de las hermanas se levantó y corrió asustada, mientras la más pequeña quedó atrapada entre el vehículo y la pared. El conductor, identificado como B.Q., descendió y comenzó a empujar el auto para liberarla. Varias personas que transitaban por el lugar se acercaron de inmediato y colaboraron para mover el coche. Otro automovilista frenó y dejó su vehículo cruzado en la calle para ayudar.

Entre todos lograron correr el Volkswagen. Luego, un hombre levantó a la niña, que lloraba desconsolada. El conductor, visiblemente conmocionado, intentaba explicar lo sucedido y, según testigos, dijo que se había quedado sin frenos.

Las menores fueron trasladadas al hospital Simplemente Evita, donde recibieron curaciones por politraumatismos y se constató que estaban fuera de peligro. Horas después recibieron el alta médica.

Por el hecho se inició una causa por lesiones culposas en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 Descentralizada de Gregorio de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garate. El joven conductor será indagado mañana.

Como parte de las medidas de la investigación, el fiscal ordenó el secuestro del rodado y una revisión técnica para determinar si, como declaró el conductor, el vehículo se quedó sin frenos antes del impacto.