Seguirá en prisión el trapito que le pegó a un médico con un palo en Flores

La Justicia tomó una resolución: seguirá en prisión el trapito que agredió a un médico en el barrio porteño de Flores. Ese brutal ataque, que provocó serias lesiones a la víctimas, ocurrió el 1° del actual, cuando el ahora imputado intimidó al automovilista que estacionaba en Helguera y Bacacay con el objetivo que cobrar en forma ilegal $5000 para “cuidar” el vehículo. De las amenazas pasó a la violencia física y golpeó al conductor con un palo.

El procesamiento de ese trapito, identificado como Tomás Aranda, de 35 años, fue determinado por la magistrada Marí Mercedes Maiorano a cargo del Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas N°3, haciendo lugar al pedido de la fiscal Mariela de Minicis.

Un médico fue agredido por un trapito en el barrio de Flores

Ese hombre fue detenido pocos días después por personal de la División de Investigaciones Comunales 7 y quedó sometido al proceso penal que derivó en la consignada resolución de la jueza.

“Los que se creen dueños de la calle. los que extorsionan a los vecinos o a los hinchas, ya no tienen lugar en esta ciudad. Vamos a seguir hasta erradicar estas mafias. Acá no hay espacio para los que viven de apretar a la gente o a los que agreden. Se les acabó el negocio ”, dijo el jefe del gobierno porteño, Jorge Macri, al conocerse la medida.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff añadió: “Más de 3500 trapitos fueron demorados por la Policía de la Ciudad en 2024 y ya sacamos de la calle a más de 600 en lo que va del año. Realizamos operativos todas las semanas tanto en zonas gastronómicas como en espectáculos culturales, deportivos y zonas comerciales. Vamos a seguir sacando de la calle a quienes extorsionen y agredan a los vecinos bajo la modalidad que sea. El orden no se negocia”.

Aranda permanecerá detenido en la Comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad hasta tanto se le otorgue un cupo en un penal del Servicio Penitenciario Federal.

La agresión ocurrió, tal como se mencionó, el 1° del actual, cuando el médico Alejandro C. volvía de donar sangre con su pareja. Aranda empezó a los gritos, exigía un pago por estacionar en la vía pública. ““Ella se bajó mientras yo estoy estacionando. Se acerca un tipo que me pidió de mala manera: ‘Me tenés que pagar’, yo le dije que ya me iba y que no tenía plata. ‘Me tenés que dar $5000 si no, te rompo todo, te voy a matar, acá esto es mío’” contó la víctima.

En medio de la discusión, el trapito agarró un palo y golpeó al médico, también se acercaron cómplices del agresor, hombres y mujeres, que se sumaron a la tremenda golpiza. La pareja de la víctima, pidió ayuda a gritos y los delincuentes huyeron cuando observaron que se acercaba un policía.

El médico fue trasladado al hospital con heridas graves en el cuerpo, la cara y también en los brazos. “Después comprendí que todos tenemos miedo y que por nada te matan porque para ellos la vida vale muy poco”, dijo la pareja de la víctima.

