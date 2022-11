Sergio Berni justificó el accionar del ingeniero que mató a un ladrón en San Justo: “Se sintió amenazado y disparó”

escuchar

En medio de la conmoción por el caso del ingeniero que mató hoy de un balazo a un joven con antecedentes penales, al que acusó de intentar robarle el auto en la localidad bonaerense de San Justo, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, justificó hoy la reacción del hombre y habló de “final cantado”. “Lamentablemente, estas personas que entran y salen de las comisarias terminan matando o siendo muertas”, aseguró.

“El final es este: o mata, o es muerto en un tiroteo, o es muerto por la policía o por un ciudadano, como en este caso, que se sintió amenazado y disparó”, indicó en declaraciones a Radio 10. En ese sentido, volvió a mostrarse a favor de bajar la edad de imputabilidad para los menores que cometan delitos. “No tengo ninguna duda de que hay que hacerlo. La actual es una ley arcaica que inclusive es nociva para los propios menores”, definió, y añadió: “Estamos en una sociedad que se está degradando en materia de valores, en una sociedad normal estas cosas no suceden”.

El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni Ricardo Pristupluk - LA NACION

“Cuando hablamos de bajar la edad de imputabilidad no estamos hablando de un sistema penal comparable con el de los mayores de edad, sino de un sistema en el que el Estado se haga cargo de estos menores y los reeduque”, continuó Berni. Y precisó que, a su entender, “el problema no es la cantidad de menores que delinquen, sino el daño que esos menores hacen cuando delinquen”.

Esta mañana, fuentes judiciales y policiales dieron cuenta de un trágico hecho que tuvo lugar en el cruce entre Paraguay y Constitución, en localidad de San Justo, partido bonaerense de La Matanza. Esos voceros explicaron a la agencia de noticias Télam que un ingeniero en electrónica de 54 años, que se encontraba a bordo de su Volkswagen Suran gris, fue sorprendido por un joven asaltante con fines de robo. En esas circunstancias, el automovilista le efectuó un disparo en el pecho que mató al ladrón de inmediato, y luego se retiró del lugar.

Ingeniero mató a un ladrón en San Justo

Un vecino alertó a la policía sobre la presencia del cuerpo del joven, por lo que efectivos de la comisaría 1ª de San Justo realizaron las primeras averiguaciones para esclarecer lo ocurrido. Tras relevar las cámaras de seguridad en la zona, los agentes establecieron que el muerto, identificado como Ulises Leonel Camacho Luque, de 19 años, habría intentado sustraer un auto.

“¡El arma era de juguete!”

El abuelo del joven asesinado cuestionó este viernes la decisión de la Fiscalía de no pedir la detención del hombre que baleó a su nieto por considerar que actuó en legítima defensa. “¡El arma era de juguete!”, se quejó y recordó a su nieto como un joven educado, pero alcohólico.

En diálogo con los medios, Germán contó que se enteró de lo ocurrido ayer cuando un vecino le avisó al padre de Luque que el joven había sido baleado. “Está tirado tu hijo allá, le dijo. Entonces, fuimos y lo encontramos ya tirado y sangrando. Después, vino la ambulancia, pero ya no pudieron hacer nada”, recordó y agregó que recién se anotició del contexto en el que se produjeron los hechos horas más tarde, a través de los noticieros.

Paraguay y Constitución, San Justo, donde un ingeniero electrónico de 54 años mató a un ladrón de 19 que intentó robarle el auto Google Maps

“Nos enteramos mediante la televisión de lo que estaba queriendo hacer [Luque] (...) No sé qué habrían hablado o cuál habrá sido la discusión que mantuvieron”, señaló en referencia al video difundido en las redes sociales donde se ve cómo el delincuente se acercó al auto en el que viajaba el ingeniero y lo amenazó por la ventana. Seguidamente, advirtió: “¡Pero el arma era de juguete, era una réplica”.

Tras ello, a Germán le pidieron su opinión respecto de la decisión de la Fiscalía de dejar en libertad al ingeniero por considerar que actuó en legítima defensa. A ese respecto, planteó: “Al ver que era de juguete el arma, él no podía haber disparado. Yo le pregunto al ingeniero, ¿cómo lo va a matar? Él se tiene que dar cuenta de que era una réplica en ese momento”.

A continuación, completó: “Ulises le habló y él abrió la puerta y le disparó. Él [por su nieto] golpeó la ventanilla y nada más. El hombre no se defendió, porque Ulises no le forzó la puerta ni le pegó, ni nada. La puerta estaba cerrada. Él, al ver que el arma era réplica, debía salir y agarrarlo preso o llamar a la patrulla”. De esta forma, pidió que se haga justicia, sostuvo que “no se pueden portar armas de semejante calibre” y consideró que, llegado el caso, el ingeniero “debió dispararle al pie, no al pecho”. “Es un asesinato”, sentenció.

