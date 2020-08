Jorge Ríos, el jubilado que hace un mes mató a un ladrón Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Su vida cambió para siempre. Tiene miedo cuando duerme. Le cuesta conciliar el sueño. Se despierta en medio de la noche con el recuerdo de la puerta de hierro del calabozo de la comisaría cerrándose a su espalda. "En ese momento sentís que se te cae el alma. Es muy bravo", repite Jorge Ríos, el herrero jubilado que hace un mes mató a un ladrón, que junto con varios cómplices, entró a robar en su casa de Quilmes Oeste. "No voy a vanagloriarme de lo que hice, pero si mi vida o la de mi familia estuviesen en peligro otra vez volvería a hacer lo mismo. Es la vida de uno", sostiene el hombre, que aún está acusado de homicidio agravado por el uso de armas.

Ríos tiene 70 años. Es viudo y padre de tres hijos, a los que define como "de oro". Su mujer, María Cristina Nievas, murió hace siete años. Él nació en Entre Ríos el 12 de enero de 1950. Quería ser ingeniero, pero tuvo que dejar de estudiar para trabajar. En Sevel, una empresa de la familia Macri, llegó a ser capataz en el sector de pintura. También trabajó en un laboratorio.

Ríos recibió a LA NACION en la casa de un familiar. Por seguridad, él y sus abogados, Fernando Soto y Marino Alejandro Cid Aparicio, prefieren que no se sepa dónde vive. A su domicilio de Ayolas al 2700, en Quilmes Oeste, donde ocurrieron los hechos, no volverá. Al inmueble, al que se había mudado en 1978, lo pondrá en venta. Tiene miedo. Sostiene que la familia de Franco Moreyra, el delincuente al que mató, los amenazó a él y a sus hijos.

Dice una y otra vez que hay situaciones de aquella madrugada que no recuerda. Sí, no se olvida lo que le dijo Moreyra cuando agonizaba: "Te la vamos a dar pelado hijo de put...". Cree estar convencido de que a Moreyra le disparó dentro de su casa y no en la vereda, a 40 metros de su domicilio cuando el ladrón y sus cómplices escapaban. Jura que no apuntó y que disparó al voleo.

- ¿Cuándo supo que había matado a un delincuente?

- Me enteré después, cuando llegó la policía. Pregunté si se lo habían llevado en una ambulancia y me respondieron: "Mire que está frito"...Pensé que se venía el mundo abajo. Hasta que lo palpé para ver si tenía armas, respiraba.

Jorge Ríos, con sus abogados, Fernando Soto y Marino Alejandro Cid Aparicio Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

- ¿Y qué sintió en ese momento, al enterarse?

- No me sentí muy bien. Me sentí muy mal. No paro de mandarle condolencias a la familia. Pero es a mí a quien entraron en la casa. Yo soy el que se defendió de una agresión. Hay que estar en ese momento.

- ¿Se arrepiente de algo?

- Tengo la tranquilidad de que a estas personas no las fui a buscar. Yo estaba en mi casa tranquilo, descansando. Tengo casi 71 años, no tengo la fuerza que tenía éste muchacho [por Moreyra]. Nunca me voy a vanagloriar de haberle quitado la vida a una persona. No nací para esto, pero sucedió.

- ¿Lo volvería a hacer?

- Si mi vida o la de mi familia estuviesen en peligro lo volvería a hacer. Es la vida de uno

- ¿Le recomendaría a la gente que tenga armas?

- No quiero ser un consultor sobre este tema. Que cada cual se haga responsable de sus actos. Yo sí, yo tendría armas nuevamente, obviamente que todo legal.

Jorge Ríos, el jubilado que hace un mes mató a uno de los ladrones que entraron a robar en su casa de Quilmes Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

- ¿Hace mucho que compró la pistola?

- La compré hace un año y algo. La compré por seguridad.

- ¿Sabía disparar?

- Sí, sabía. Pero no es lo mismo hacer práctica de tiro que disparar en un momento como el que viví. El instructor te explica que hay que estar tranquilo, pero cuando te pasa una situación como la que pasé, hay que decidir en una fracción de segundo pasar salvar tu vida y capaz cometes errores de procedimiento

- ¿Qué errores?

- Varias personas me dijeron que no tendría que haber salido de mi casa.