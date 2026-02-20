Video: así fue el choque múltiple en Quilmes

Un choque múltiple afectó a siete vehículos en una intersección con semáforos del partido de Quilmes. Los equipos de emergencia acudieron al lugar del hecho para asistir a los damnificados. La colisión generó destrozos totales de los autos y el traslado de personas heridas hacia un centro de salud cercano.

¿Cómo ocurrió el choque múltiple en Quilmes?

La reconstrucción del hecho que realizó la LN+ indica que la secuencia comenzó por una imprudencia al volante. Una camioneta Ford Eco Sport transitaba por la avenida Los Quilmes con sentido hacia la calle Lamadrid cuando el conductor cruzó el semáforo en rojo e impactó de forma directa contra un Volkswagen Gol negro. Este automóvil circulaba por la arteria principal al momento del golpe. La fuerza de la colisión inicial desvió la trayectoria del coche de manera violenta.

LN+: asi fue el momento de la colision

El Volkswagen Gol se desplazó hacia el carril opuesto tras el impacto de la camioneta y chocó contra cinco rodados que aguardaban la luz verde del semáforo sobre la avenida Lamadrid en dirección a la zona de Urrestarazu. La inercia del movimiento provocó una reacción en cadena que afectó a todos los autos detenidos en el cruce. Las imágenes del sitio mostraron la gravedad del suceso con restos de carrocería esparcidos por todo el asfalto.

Secuencia del impacto y vehículos afectados

El incidente vial involucró a siete unidades en total y dejó escenas de gran impacto visual. Una de las camionetas terminó en una posición poco habitual tras los golpes sucesivos, ya que quedó con parte de su estructura elevada y colgó en el aire sobre los demás rodados. Una camioneta Amarok sufrió daños severos y quedó destrozada en el medio de la avenida, mientras que otro de los autos damnificados fue un Chevrolet Vectra que recibió el impacto durante la carambola.

Así quedó la Amarok tras el impacto

El Volkswagen Gol negro resultó el rodado con los daños más graves en su estructura, ya que la trompa del automóvil quedó completamente destruida por el doble choque. La disposición de los hierros retorcidos obligó al personal de seguridad a realizar un corte total de la circulación en la esquina de Lamadrid y Calchaquí. Los bomberos trabajaron en el área para asegurar los tanques de combustible de las unidades afectadas.

Así quedo el Gol, el auto más dañado tras el choque

Antecedentes de la camioneta y peritajes en el lugar

El siniestro vial dejó un saldo de tres heridos que requirieron atención hospitalaria inmediata. Los afectados fueron los dos ocupantes del Volkswagen Gol, un padre junto a su hijo, y el conductor de la camioneta que inició la colisión. Una testigo, esposa del conductor del Chevrolet Vectra, brindó su testimonio ante el móvil de LN+ y sostuvo que “los pasajeros del Gol estaban en muy mal estado” tras el rescate.

LN+: choque multiple en Quilmes

La investigación sobre los vehículos involucrados reveló datos significativos sobre la unidad responsable. Las autoridades confirmaron que la camioneta Ford EcoSport posee 42 infracciones en la Ciudad de Buenos Aires, un antecedente que se sumó a las actuaciones judiciales que iniciaron los peritos en el lugar del accidente. Los especialistas realizaron mediciones y recolectaron pruebas para determinar las causas exactas del choque múltiple. La grúa de gran porte arribó al sitio minutos después para comenzar con las tareas de remoción de los siete rodados.

La EcoSport posee 42 infracciones en la Ciudad de Buenos Aires

El operativo de limpieza y retiro de los vehículos demandó varias horas de trabajo intenso por parte de los bomberos y la policía. Los agentes de tránsito desviaron la circulación por calles laterales para evitar el congestionamiento en el acceso a Quilmes. La esquina permaneció cerrada hasta que los peritos completaron las pericias técnicas sobre el asfalto. Hasta el momento no se conoce la evolución médica de las tres personas hospitalizadas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.