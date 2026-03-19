“Si tenemos todos fierros”: el video de la banda de falsos policías cuando se preparaba para simular un allanamiento

Simulaban ser integrantes de una brigada de investigaciones de una fuerza policial. Se vestían como policías y salían a la calle armados, como lo hacen los uniformados. Pero era una fachada, una puesta en escena para simular allanamientos y, así, irrumpir en casas para robarles a sus propietarios, generalmente en Tigre.

Así actuaba una organización criminal que fue desbaratada en las últimas horas por detectives policiales y judiciales en una serie de allanamientos en los partidos de Malvinas Argentinas y Tigre, en el corredor norte del conurbano.

Así se preparaba la banda de falsos policías para simular allanamientos y robar casas en Tigre

Detectives de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I de la policía bonaerense, conducida por el comisario general Lucas Borge, detuvieron a seis sospechosos.

La investigación a cargo del fiscal José Amallo había comenzado tras dos robos ocurridos en febrero pasado en Rincón de Milberg y en Don Torcuato, Tigre.

“Las primeras denuncias daban cuenta de un grupo de delincuentes que, haciéndose pasar por policías, irrumpían en propiedades bajo el pretexto de operativos oficiales y despojaban a los moradores de sus pertenencias”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Uno de los sospechosos vestido de policía antes de un robo y ya detenido Policía Bonaerense

Tras analizar las filmaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las zonas de los robos, personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad y el Comando de Patrullas de Tigre logró identificar los autos en los que llegaron y escaparon los delincuentes: un Volkswagen Up gris y un Peugeot 306 bordó.

“Tras seguir los movimientos de los vehículos se logró identificar el domicilio del propietario de uno de los autos”, dijeron las fuentes consultadas.

El 21 de febrero pasado, el sospechoso que utilizaba el Volkswagen Up gris fue arrestado cuando regresaba a su casa después de haber participado de un robo.

Los allanamientos para detener a los sospechosos

El secuestro del teléfono utilizado por este sospechoso fue clave para avanzar en la investigación. En el peritaje practicado sobre el móvil se consiguió recuperar un video donde estaban los otros integrantes de la banda.

“Se trataba de una filmación de una reunión previa a un robo. Algunos sospechosos ya estaban vestidos como policías y con chalecos antibalas. Hablaban de las armas y de otros detalles”, afirmó un detective que tuvo participación en la investigación del caso.

Con las pruebas reunidas, el fiscal Amallo solicitó las detenciones de los sospechosos, solicitud que fue aprobada por el juez de Garantías de San Isidro Orlando Díaz.

“En los procedimientos, además de detener a los sospechosos, se secuestraron chalecos y vestimentas similares a uniformes de policía, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa”, dijeron los voceros consultados.

Los sospechosos quedaron imputados del delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda y efracción”.