ROSARIO.-La reacción sigue los mismos patrones. Cada vez que se produce una detención contra miembros de la banda de Los Monos o acciones en las cárceles para controlar a reclusos de esta organización las respuestas se hacen visibles con extrema violencia, pero durante las últimas dos semanas apareció un elemento nuevo: el gobernador Maximiliano Pullaro es el blanco de las amenazas.

Tras las detenciones de Vanesa Barrios, pareja de Ariel Cantero, conocido como Guille, líder de la banda de Los Monos, preso actualmente en el penal de Marcos Paz, y de su hija Paula Bay, se produjo el ataque a balazos contra la comisaría 19 de Rosario. Allí se encontró una amenaza escrita en un pedazo de cartón.

La banda planeaba nuevos ataques el miércoles a la tarde, cuando la Policía de Acción Táctica (PAT) detuvo a dos jóvenes de 18 y 16 años, tras una intensa persecución que terminó, luego de intensos enfrentamientos, con un efectivo herido por el roce de una bala.

Los sicarios tenían previsto, según informó el Ministerio de Seguridad provincial, llevar adelante un atentado a balazos en una escuela y dejar una nueva amenaza contra el gobernador, que fue secuestrada por la policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas, cuando personal de la PAT realizaba tareas de patrullaje. “Cuando los efectivos les pidieron identificación, los hombres reaccionaron, abandonaron la moto negra en la que circulaban, sacaron un arma y comenzaron a huir en ambas direcciones de la avenida realizando disparos”, explicó el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, quien agregó que con la colaboración de personal del Comando Radioléctrico y tras la persecución, lograron detener a los dos jóvenes. Uno de ellos –el mayor de edad- intentó descartar el arma en el camino.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó la semana pasada el "Plan Bandera", junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro Marcelo Manera - LA NACIÓN

De acuerdo a los peritajes inmediatos al hecho, se logró recoger al menos 9 vainas servidas. La amenaza contra Pullaro no es nueva. Desde que asumió viene siendo blanco de advertencias de los grupos narcos que van a atentar contra él y su familia.

“Quiero decirle a estos criminales que no nos van a amedrentar, que vamos a seguir a fondo”, dijo el gobernador santafesino. Y agregó. ”Vamos a ir por sus bienes, vamos a cambiar las condiciones de detención, vamos a utilizar todos los mecanismos que nos permite la ley para que desde la cárcel no se sigan cometiendo delitos y vamos a ir a fondo porque una amenaza no nos va a amedrentar”.

El 13 de diciembre pasado, horas después de que el gobernador santafesino ordenara cambios profundos en las cárceles, sobre todo en los pabellones de alto perfil, se produjeron dos atentados a balazos contra la sede de un banco y el hospital de Emergencias de Rosario, que cerró sus puertas durante dos días a raíz de esta intimidación.

En los dos lugares, los atacantes dejaron carteles que hacían alusión a la medida que tomó el flamante mandatario santafesino. “No nos vamos a mover un milímetro de las medidas que tomamos”, afirmó en esa oportunidad Pablo Coccoccioni, ministro de Seguridad.

Las nuevas amenazas que se encontraron este miércoles y que podrían haber derivado en nuevos ataques tienen como origen, según sospechan los investigadores, la detención de la pareja del líder de Los Monos, que se produjo en el marco de una causa por supuestas extorsiones.

Ariel "Guille" Cantero, líder de la Banda de los Monos Télam

Barrios fue detenida en medio de una serie allanamientos solicitados por el fiscal Federico Rébola. La mujer, junto a su esposo preso en Marcos Paz y otras personas de su núcleo familiar, serán llevados a una audiencia imputativa acusados de quitarle la titularidad de un inmueble a un joven condenado por narcotráfico a fuerza de atentados sicarios entre julio de 2021 y en enero del año pasado. Entre los acusados también estará Mariana Ortigala, quien fue detenida en septiembre pasado por realizar extorsiones a pedido de “Guille”, de quien sería también su presunta testaferro.

Además de Vanesa Barrios fue arrestada su media hermana Julieta M. y fue allanada la casa de su hija Paula Bay, quien se entregó un día después. Además, se arrestó a Ariel Ricardo D., tío de Samuel M., actual pareja de Paula Bay.

Las detenciones que solicitó el fiscal fueron motivadas por información extraída de pericias telefónicas hechas a aparatos de Ortigala, la presunta testaferro de “Guille” Cantero que fue detenida el pasado 11 de septiembre en Funes. En algunos de los chats ventilados durante la audiencia en la que fue imputada Ortigala meses atrás, la mujer mantiene conversaciones donde dice conocer quiénes habrían sido los autores de al menos dos de los atentados para “expropiar” el comercio, que ocurrieron en 2021 y en 2022.

La violencia en Rosario tiene un sentido y mueve un negocio. Los Monos articulan de manera aceitada ese esquema como queda cristalizado en este caso.

Las unidades federales que están desplegadas en Rosario Marcelo Manera - LA NACIÓN

El 18 de julio de 2021 sicarios a bordo de una moto dejaron un cartel escrito y balearon un local situado en la esquina de Mendoza y Matienzo, en el barrio Echesortu, en el centro de Rosario. En ese momento, en el lugar funcionaba una vinería, pero el mensaje tenía como destinatario al dueño del inmueble que lo había puesto en alquiler.

La situación escaló el 18 de enero de 2022, cuando al menos dos sospechosos prendieron fuego la puerta de la vinería. Por ese segundo ataque, quienes estaban a cargo del local decidieron cortar el contrato de alquiler con el dueño.

Después del atentado incendiario, la propiedad pasó, llamativamente, a manos de Mariana Ortigala, según explicaron los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno. Sin embargo, el inmueble no era para ella, ya que luego comenzó a funcionar en la esquina de Mendoza y Matienzo un minimarket que tiene actividad las 24 horas y que, de acuerdo a los indicios que tienen desde el Ministerio Público de la Acusación, es utilizado por la hija de Vanesa Barrios con una pareja anterior a “Guille” Cantero.

Luego de que se produjeran estos allanamientos y detenciones contra gente clave del entorno de Guille Cantero reaparecieron las amenazas contra Pullaro.

