Simularon ser policías para robar una barbería en Quilmes

Era un día como cualquier otro en una barbería de Quilmes oeste cuando dos hombres armados, uno de ellos vestido como si se tratara de un policía, ingresaron a robar. Los delincuentes fueron detenidos minutos después porque ya se había desplegado un operativo policial por un hecho previo.

Al principio, y según quedó registrado en la cámara de seguridad interna del local Hair Garage ubicado en la avenida Oscar Smith 2190, el peluquero que justo estaba atendiendo a un cliente pensó que se trataba de un operativo al ver al supuesto efectivo. Pero fue el mismo ladrón el que le hizo saber que se trataba de un robo mientras lo apuntaba.

Simularon ser policías y entraron a robar a una barbería en Quilmes

Pistola en mano, ambos delincuentes les quitaron las pertenencias a sus víctimas, entre quienes estaba Emiliano el dueño del local, y comenzaron a buscar en el comercio qué objetos de valor podían llevarse, los cuales iban colocando dentro de una valija de metal. Sustrajeron el televisor e incluso el frigobar. Todo ocurrió alrededor de las 20.30 de anteayer.

“Nos robaron entre ocho y 10 máquinas. Las tenía desde que hace ocho años arranqué con la barbería. No tenía asegurado el local. Me llevaron todo, me desvalijaron”, se lamentó el propietario de la peluquería en diálogo con LN+.

Los jóvenes ladrones se tomaron su tiempo para revolver el local y pedirle a los hombres asaltados que les entregaran el dinero, celulares y las camperas. Afuera, los aguardaba un tercer delincuente a bordo de un automóvil. Los tres ladrones fueron detenidos tras un operativo policial que se había iniciado con anterioridad por la denuncia de un hecho delictivo previo.