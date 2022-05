Simuló estar embarazada, festejó un baby shower y le robó el hijo a una conocida para tapar la mentira

Amadeo tiene apenas 10 días y ya fue víctima de un hecho violento: una mujer se lo llevó de su casa y lo secuestró en una actitud totalmente planeada. La sospechosa, conocida de la madre del bebé, ingresó a la vivienda de la familia en Ezeiza y raptó al niño durante cuatro horas. Había fingido estar embarazada y “precisaba” del menor para continuar con la mentira que había pergeñado ante sus allegados. Finalmente, fue detenida.

“Fue de terror vivir toda esta situación”, dijo María Esther en diálogo con Canal 9 al referirse a lo ocurrido con Rosa, una conocida de la zona desde hace 16 años. Cuando la madre de Amadeo le contó a la ahora imputada que estaba embarazada de siete meses, la mujer le había dicho que ella lo estaba de cuatro. “Le dijo a su familia que entre el 25 y el 28 tendría a su bebé, justo en coincidencia con mi fecha”, prosiguió la mujer en su relato.

El secuestro ocurrió este lunes alrededor de las 16 en el Barrio del Plata, municipio bonaerense de Ezeiza. María Esther salió a atender su comercio, pero al rato volvió por su hijo que estaba en la casa de atrás y que había nacido el 23 de abril. “Fui a ver a mi bebé porque le tenía que dar de amamantar y no lo vi. Le pregunté a mi mamá dónde estaba Amadeo. Me puse como loca”, recordó del instante en que se dio cuenta de que su hijo, que había quedado al cuidado de un hermano mayor, no estaba.

María Esther y su familia comenzaron a buscar al niño de manera desesperada. Fue entonces que un adolescente les contó en la calle que había visto a una mujer salir corriendo de la casa con el menor en brazos. Incluso, el joven contó que le había llamado la atención porque se le cayó el gorrito del bebé. Cuando él quiso dárselo, la sospechosa le contestó que estaba apurada.

Con esos datos y la descripción, María Esther supo que se trataba de Rosa Barreto, de 42 años. La mujer no solo había fingido estar embarazada, sino que hasta había celebrado un baby shower para “festejar” la llegada de su supuesto hijo. Después se supo que la ahora detenida les había mostrado a sus familiares una ecografía que le había pedido a María Esther.

“Había planeado todo”

Una vez en la vivienda de la sospechosa, la mujer le dijo a los efectivos policiales que hacía unos días había tenido un bebé, situación que quedó descartada luego por los investigadores.

“Por lo que me comentaron, había planeado todo. Durante una semana que yo estuve en reposo, me llamaba y yo no la atendía porque estaba con dolor. Y el lunes 25 me llamó y vino. Vino dos veces, estaba enloquecida con querer saber de mí”, agregó María Esther.

Barreto fue detenida unas cuatro horas después de robar al bebé, que fue reunido con su madre y se encontraba en buen estado de salud. Quedó a disposición de la UFI 1 de Ezeiza.