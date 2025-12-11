Subió un video de su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo por la ruta y le sacaron la licencia

Un joven de 23 años filmó y publicó en sus redes sociales un video en el que se ve a su hijo de cinco conduciendo un cuatriciclo sobre una ruta de la localidad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Luego de viralizarse el contenido, se identificó al hombre y se le quitó la licencia de conducir debido a la imprudencia.

En el video se lo puede ver al chico sin casco en un descampado. También hay otro que muestra al niño con casco manejando por la ruta. Según la norma, un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública y significa una falta grave de tránsito por parte del responsable. Además, la normativa establece que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados y no en rutas.

Rápidamente, el contenido que subió el joven de su hijo se viralizó en las redes. Entonces, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al padre del niño y solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir por su “imprudencia deliberada”.

“La ANSV está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele impulsar prácticas indebidas. Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo -además de ilegal- no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas. Por este motivo, el organismo intervino de manera inmediata para desalentar estas conductas peligrosas que pueden tener consecuencias graves”, indicaron desde la agencia.

El padre del chico fue identificado como Nahuel Alexis. En diálogo con Telefe, el joven defendió su accionar. “Nosotros somos de Moreno y ese video se grabó a la altura de Mercedes, en un lugar donde no hay gente, es como un descampado. Yo lo llevo hasta allá para que a nadie lo moleste. Uno no piensa que se va a lastimar. A él esto le gusta y yo lo apoyo, él es mi bebé y no voy a hacer nada que le haga daño”, aseguró.

Y agregó: “No estoy arrepentido. A mi hijo le gustan los fierros como a mí. Si él es feliz, yo soy feliz con él“.