Castelar: una violenta pelea de tránsito terminó con un hombre internado y dos detenidos
El incidente ocurrió a la altura de la colectora del Acceso Oeste, en el partido bonaerense de Morón; uno de los conductores tenía un rifle de aire comprimido y fue golpeado con un fierro
- 4 minutos de lectura'
Una violenta pelea ocurrió este martes en la localidad de Castelar, en el partido bonaerense de Morón, cuando un grupo de personas tuvo una discusión de tránsito que terminó con golpes y patadas en el piso. Producto de las fuertes agresiones, un hombre quedó internado con graves heridas y otros dos fueron detenidos.
Según pudo saber LA NACION por fuentes de Seguridad bonaerenses, el conflicto comenzó en la calle Juan Manuel de Rosas entre Gutiérrez y Urdinarrain, sobre el Acceso Oeste, cuando —por razones que se desconocen— dos personas que iban a bordo de una camioneta Fiat Fiorino, identificados como O.R.M. y C.M., se bajaron y comenzaron a increpar al conductor de otro vehículo.
En medio del altercado, los dos hombres fueron amenazados por el otro conductor, identificado como A.D.V., con un rifle de aire comprimido. Ante esto, comenzaron a agredirlo físicamente hasta que cayó al piso, en donde continuaron con golpes y patadas. En los videos, que fueron capturados por uno de los vecinos del lugar desde una ventana, se puede ver cómo incluso le pegan con un fierro para aflojar tuercas de llantas mientras están rodeados de otras personas que se suman e intentan separarlos.
Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que la víctima, de 62 años y oriundo del partido de Ituzaingó, fue trasladada por efectivos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, en donde permanece fuera de peligro, aunque en observación debido a la gravedad de sus heridas.
En cuanto a los agresores —ambos de 46 años y pertenecientes a la empresa Motic de Villa Martelli, como puede verse por los uniformes de trabajo que llevaban en el video al momento de la pelea—, fueron detenidos luego de que tomara intervención la UFI 05 de Morón. Tras esto, quedaron a disposición de la Justicia.
Pelea y muerte tras un choque de moto
Hace pocos días ocurrió una situación similar, cuando un hombre murió tras una discusión de tránsito a raíz de un choque entre una moto y un auto en Berazategui. El hecho sucedió alrededor de las 18 en la intersección de la Avenida Luis Agote y la calle 366, barrio de Ranelagh.
La secuencia comenzó cuando chocaron un Chevrolet Corsa y una moto Honda. Tras la colisión, el conductor del auto, identificado como Andrés, de 51 años, bajó armado con un palo y empezó a agredir al motociclista, Elías, de 25 años.
De acuerdo a lo que publicó el medio local La Misión Informa, en un intento de defenderse, el joven golpeó con su puño dos veces en el rostro a Andrés, quien cayó instantáneamente sobre el asfalto. Tras una alerta a las autoridades, llegaron al lugar dos patrullas del Comando de Berazategui y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Allí, los médicos constataron el deceso del hombre.
En tanto, la Policía Científica realizó las pericias de rigor, retiró el cuerpo de la víctima cerca de las 19 y lo trasladó a la Morgue Judicial. La autopsia determinará si la muerte de Andrés fue por los golpes que recibió o por el impacto contra el asfalto. El joven de 25 años fue detenido y llevado a la Seccional Segunda de Ranelagh bajo la carátula de “homicidio”, por lo que quedó a disposición de la Justicia de Berazategui.
