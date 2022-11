“Te voy a extrañar siempre”: la conmovedora carta de despedida del hijo de Andrés Blaquier, el empresario asesinado en Pilar

escuchar

Desagarrados por el dolor, Magdalena de Elordy y sus tres hijos despidieron ayer los restos de Andrés Blaquier, el empresario asesinado el sábado por un motochorro en la autopista Panamericana, en Pilar. Poco antes de la ceremonia en el Jardín de Paz, en pleno viaje para llegar al lugar de la última morada de su padre, Pedro Blaquier lo recordó con una conmovedora carta.

“Nos enseñaste a ir siempre de frente, a poner la familia por delante de todo, a perdonar y a empujar siempre por lo que queremos, Te prometo que voy a vivir siempre por esos valores, y a cuidar siempre a nuestra familia, que para vos siempre fue lo más importante y lo es para mí también” , sostuvo, en un mensaje directo a la memoria de su padre.

Pero también dejó una fuerte definición que trasciende el núcleo íntimo familiar, que interpela e involucra a los demás: “Lo que pasó no tiene ningún sentido ni explicación. Nos sacaron a papá y es algo con lo que nos va a tocar vivir toda la vida hasta el último día. Les pido que no nos perdamos en el rencor, en lo injusto, y en el entender el por qué de todo esto. Este es un proceso de aceptar algo que ya no podemos cambiar, que no es ni va a ser justo pase lo que pase, y en el que nunca vamos a entender el por qué”.

Andrés Blaquier era ingeniero agrónomo y tenía 62 años Ledesma

Esta mañana, Laura Blaquier, hermana del ingeniero agrónomo por cuyo asesinato hay dos detenidos –Luciano Jesús González y su novia, Brisa de los Ángeles Villarreal, ambos de 18 años–, dijo que, en materia de inseguridad, los argentinos “vivimos en una ruleta rusa y no se hace nada para que deje de pasar”. Y amplió: “Me parece importante decir que en nuestro país esto es algo que pasa todos los días porque todos los días hay familias que quedan destruidas por la inseguridad. Este fin de semana le tocó a Andrés. Todos los días, una familia argentina pierde un familiar por alguna cosa material. Andrés Blaquier, Juan Pérez o una familia de un barrio humilde, somos todos iguales. Somos todos hermanos, madres, hijos que pierden familiares” .

Laura Blaquier: “Vivimos en una ruleta rusa y no se hace nada para que deje de pasar”

La carta

Este es el texto completo de la carta con la que Pedro Blaquier despidió a su padre:

Hola papá

Acá te escribo mientras vuelvo a casa, esperando a llegar para poder encontrarme con mamá, Isa, Maggie, y levantarme de este sueño para poder encontrarte a vos, también.

Sigo esperando bajar de este avión y encontrarte a la salida del aeropuerto, que nos demos ese fuerte abrazo de bienvenida y volver en el auto a casa con esa sensación de alivio por volver al nido.

Hoy te nos fuiste, viejito, y daría todo por poder abrazarte una vez más, decirte que te quiero y te extraño muchísimo, escuchar tu voz y tu risa, verte disfrutar con amigos, y mirarte abrazar a mamá y a las chicas.

Pero esa misma impotencia y frustración por habernos perdido esa ‘última vez’ es lo que también nos hace entender la suerte que tuvimos de tenerte en nuestra vida. Sí, nos sacaron esa última vez y las que estaban por venir, pero nos dimos infinitos abrazos, lloramos de risa, nos dijimos cuánto nos queríamos en cada despedida, discutimos, lloramos, nos acompañamos, hicimos incontables programas, viajes y aventuras juntos, y eso es algo que nos va a quedar para siempre.

En vos encontré a mi mejor amigo, a mi papá y a mi ejemplo a seguir. Hoy te vas, pero dejás una gran parte tuya en cada uno de nosotros. Nos enseñaste a ir siempre de frente, a poner la familia por delante de todo, a perdonar y a empujar siempre por lo que queremos, Te prometo que voy a vivir siempre por esos valores, y a cuidar siempre a nuestra familia, que para vos siempre fue lo más importante y lo es para mí, también.

Hoy parece imposible salir de este pozo. Y pensar en toda una vida de tristeza, enojo, e impotencia parece una tortura. Pero tenemos a mamá, que es una leona, con una fuerza que sabemos que logra lo imposible. Tenemos la sonrisa, la gracia, y el afecto de Maggie. Tenemos la sensibilidad, la empatía y la energía de Isa. Tenemos mis ganas de vivir por vos y para ellas, y tenemos un grupo enorme de familiares y amigos que hoy te despiden y que nos ayudan a transitar este dolor y nos acompañan en este proceso de aceptación día a día A todos los que están acá hoy, familia y amigos, les quiero agradecer de corazón por acompañarnos.

Lo que pasó no tiene ningún sentido ni explicación. Nos sacaron a papá y es algo con lo que nos va a tocar vivir toda la vida hasta el último día. Les pido que NO nos perdamos en el rencor, en lo injusto, y en el entender el por qué de todo esto. Este es un proceso de Aceptar algo que ya no podemos cambiar, que no es ni va a ser justo pase lo que pase, y en el que nunca vamos a entender el por qué.

Les pido que nos acompañemos desde lado del cariño, el afecto y los buenos recuerdos de mi viejo, con el norte siempre en ir para delante, en avanzar, pero no desde el lado del rencor, el enojo y la impotencia, porque eso nos va a seguir tirando para atrás.

Papá, gracias por vivir siempre por y para nosotros, y nos veremos en cada atardecer, en cada abrazo, en el campo, en anécdotas, en nuestras alegrías y en nuestros bajones, porque vas a estar y vas a ser siempre una parte de nosotros.

Te adoro y te voy a extrañar siempre.

Tu hijo y mejor amigo, Pedro

