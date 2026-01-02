Se define si excarcelan a la mujer que, con alcoholemia positiva, atropelló y mató a un hombre

En las próximas horas vence el plazo para responder el pedido de excarcelación que presentó la defensa de Yesica Loreley Quevedo, la mujer que, con alcoholemia positiva, atropelló y mató a un hombre en el Corredor Bancalari, en la zona de los countries Santa Bárbara y Santa Barbarita, próximos al complejo urbanístico Nordelta, en Tigre.

Quevedo, de 41 años, está detenida e imputada del delito de homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor. El pedido de excarcelación debe ser resuelto por el juez Walter Saettone, magistrado que subroga el Juzgado de Garantías N°5 de San Isidro. La investigación está a cargo del fiscal José Amallo.

“La defensa de Quevedo presentó un pedido de excarcelación. El plazo para resolver vence mañana”, afirmaron las fuentes consultadas.

Tigre: conductora con alcoholemia positiva atropelló y mató a un hombre que iba a ser papá

El hecho por el que está detenida Quevedo ocurrió el domingo pasado a las 7 en el Corredor Bancalari, en Tigre. La mujer, que se dedica a la venta de mats (colchonetas) de yoga y que tiene domicilio en Lomas de Zamora, manejaba una camioneta Jeep Renegade blanca cuando atropelló y mató a Ramón Oscar Olivera cuando cruzaba la calzada.

La víctima, tenía 49 años y se dirigía a pie a trabajar a al complejo Urbanístico Nordelta, iba a ser padre por primera vez. La secuencia quedó filmada por las cámaras de seguridad instaladas en el Corredor Bancalari.

En las imágenes se observa a Olivera cruzar y tomar por el borde de la calzada. Instantes después aparece la camioneta. Unos metros antes del impacto, el vehículo muerde la banquina y finalmente golpea a la víctima por la espalda.

Video: así se grababa la conductora con alcoholemia positiva que atropelló a mató a un hombre en Nordelta

Tras el siniestro, se hizo presente personal de la comisaría 2a. de Tigre de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los uniformados estuvieron a cargo del procedimiento de rutina, como la realización del test de alcoholemia.

El resultado fue positivo de alcohol en sangre: 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre. En la provincia de Buenos Aires rige la ley de alcohol cero al volante, es decir que no está permitido tomar bebidas alcohólicas para conducir.

El 10 de diciembre pasado, en el perfil de Instagram @lolaquevedo_yoga, Quevedo subió un posteo sobre las proximidades de la fiesta de Fin de Año.

“Ser fuerte todo el tiempo es agotador, lo sé. Estamos en un mes difícil. Todos corren para cerrar ciclos, etapas, el sistema que nos colapsa y la vida que nos atraviesa. Pareciera que ser fuertes es una carrera sin fin”, escribió. Yo solo te deseo que en esos momentos puedas hacer una pausa y respirar. Ojalá te sirva”, dijo en un video grabado mientras conducía, situación que está prohibida y puede ocasionar una multa de hasta 110.000 pesos.