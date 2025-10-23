“Tenía la llave puesta”. La insólita excusa que ensayó un ladrón con antecedentes atrapado con una moto robada

Un hombre con una decena de entradas en su prontuario delictivo antecedentes delictivos, fue detenido por la Policía de la Ciudad en Palermo cuando manejaba imprudentemente una moto robada que, según la explicación que ensayó, se la había llevado porque la había encontrado “con la llave puesta”.

Según explicaron voceros del Ministerio de Seguridad porteño, oficiales de la Comisaría Vecinal 14 B o es que realizaban recorridas preventivas advirtieron que en la avenida Luis María Campos y Arturo Antonio Dresco, frente a la Plaza Falucho y a uno de los laterales del predio del Cuartel de Infantería 1 del Ejército, un hombre en moto y sin casco manejaba de manera peligrosa, tambaleando, como si por momentos perdiera el equilibrio.

Ante ello, los efectivos le ordenaron al motociclista que detenga la marcha, pero hizo caso omiso. Tras una breve persecución, fue interceptado en la avenida Santa Fe al 5000, a dos cuadras del lugar donde se lo vio por primera vez.

La policía detuvo en Palermo a un delincuente en una moto robada

El conductor, un hombre de 23 años en situación de calle, tiene una decena de antecedentes delictivos en los dos últimos años por robo, tentativa de robo, lesiones graves, daños y atentado contra la autoridad, la mayoría por hechos cometidos en las comunas 13 y 14.

El sujeto admitió que carecía de documentos de la moto, una Bajaj Rouser P150 negra, y argumentó que la había encontrado “con la llave puesta” a unas veinte cuadras del lugar de la detención, en Cabildo y Virrey Olaguer y Feliú, Belgrano.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°36, encabezado por Alejandro Héctor Ferro, ordenó la detención del hombre y el secuestro de la moto; además, encomendó a las autoridades porteñas que ubicaran al propietario del rodado.