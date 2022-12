Tenía prohibición de acercarse por denuncias de violencia de género, pero llegó a estar al lado de su víctima y murió apuñalado

escuchar

Un hombre fue asesinado a puñaladas en una vivienda de la localidad bonaerense de Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz, y fue su expareja quien llamó a la policía y confesó el hecho, al asegurar que era víctima de violencia de género y que el hombre había violado la restricción que le impuso la justicia para acercarse a ella, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El episodio se registró ayer en una vivienda de la calle Garín al 200, en la mencionada localidad del partido de Exaltación de la Cruz, en la zona norte del conurbano.

Según detallaron las fuentes a Télam, una mujer, identificada por los voceros como Patricia Salinas, de 41 años, llamó a la policía para confesar que había asesinado a puñaladas a su expareja, Lázaro Choque, de 45.

Al arribar al lugar, los agentes policiales constataron que el hombre se encontraba muerto, por lo que Salinas fue aprehendida y en el lugar del hecho se incautó el cuchillo empleado en el ataque.

Las fuentes indicaron que Salinas dijo que era víctima de violencia de género por parte de Choque y que tenía una medida de prohibición de acercamiento por parte del Juzgado de Paz de Exaltación de la Cruz desde el 2 de marzo de este año.

La mujer quedó formalmente detenida por el delito de homicidio, a disposición del fiscal Juan Manuel Esperante de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Exaltación de la Cruz.

Son reiterados los casos en los cuales una víctima de violencia de género muere a manos de la persona a la que había denunciado. Pocos son, en cambio, los episodios en los que la víctima de situaciones violentas asesina a quien la hostigaba. Un episodio de esas características se registró en los últimos días en Tierra del Fuego, donde la víctima de una situación de violencia de género reaccionó frente a la presencia de su acosador y mató al hombre a puñaladas.

Una mujer de 27 años fue detenida en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, por haber asesinado a puñaladas a un hombre a quien ella acusaba de acoso y amenazas a sus hijos. El caso cobró gran notoriedad porque la joven se filmó al salir del domicilio de la víctima y confesó el crimen.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en la calle Punta Popper 363 del barrio Chacra XIII de Río Grande cuando Florencia Eliana Mancilla, según cuenta en el video, fue a ver a Alexis Baciocchi, un tatuador y profesor de música de 35 años, para decirle que la dejara tranquila.

En el video que ella misma grabó, y que trascendió en las redes sociales, se ve cómo Mancilla sale de un domicilio y con la voz afectada explica, de acuerdo con su versión, lo que hizo.

“Hace un tiempo estuve escribiendo sobre un sujeto que me molestó, Alexis Baciocchi. Hace un tiempo él me amenazaba. Me decía que me iba a romper el culo, que yo era de él, que era mi dueño. Tenía un par de problemas y no la paraba. Así que hoy le dije lo iba a ver. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía, día a día, noche a noche, todo el tiempo. Traté de ser sincera y decirle que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas”, relata a cámara la mujer mientras busca unas llaves.

Entonces confiesa: “Discutimos y lo apuñalé. No sé cuántas veces, porque se movía mucho, todo el tiempo se movía. No me dejaba hacer algo limpio para que no sufriera. En realidad, sí quería que sufriera. Pero mi intención no era quitarle la vida, sino asustarlo tanto como para que no se pudiera meter nunca más conmigo”, agregó.

LA NACION

