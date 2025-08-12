Terror tras la pijamada: encañonaron a chicos de 12 años durante un robo

La mañana del domingo prometía ser tranquila en una cuadra de casas bajas en Bernal, partido bonaerense de Quilmes. En una vivienda situada en la calle Luis María Drago, un grupo de chicos de 12 años terminaba una pijamada que había comenzado la noche anterior como parte de un cumpleaños. Pero el festejo se transformó en una escena de terror cuando, cerca de las 11, un grupo de delincuentes armados irrumpió en el lugar y robó un auto frente a los menores a los que apuntaron con armas de fuego.

El episodio ocurrió cuando el padre de uno de los chicos llegó en su BMW para retirar a su hijo. Al estacionar frente a la vivienda, fue abordado por al menos dos ladrones que descendieron de una camioneta VW Taos detenida a pocos metros y que estaba al acecho. Los asaltantes actuaron a cara descubierta y empuñando armas de fuego. “Les apuntaron con armas a todo el grupito de adolescentes”, relató un cronista de TN desde el lugar.

Constanza, madre del niño que cumplía años, fue testigo directa del hecho y, en diálogo con el canal de cable, sumó: “Estábamos en una mañana de domingo tranquilos. Vimos el auto de enfrente y pensamos que venían a retirar una torta de una vecina”, contó.

Pero cuando el dueño del BMW destrabó las puertas para que subieran su hijo y las guitarras, ya que los chicos tienen una banda musical, los ladrones salieron de la camioneta y encañonaron al hombre.

El niño ya se había subido al vehículo, pero su madre logró sacarlo antes de que los delincuentes se lo llevaran. “No hubo violencia física, es lo que hay que agradecer. Tampoco nadie opuso resistencia”, agregó Constanza. La familia se refugió en la casa mientras el padre entregaba el auto sin oponer resistencia. Los ladrones lo revisaron y se llevaron sus pertenencias.

Una vez que lograron encender el BMW, los delincuentes escaparon en ambos vehículos. La denuncia fue realizada de inmediato al 911 y se activó un operativo cerrojo. La camioneta fue interceptada en Lanús, sobre la calle Pichincha, y su conductor quedó detenido. El BMW, en cambio, no fue recuperado.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 2ª de Quilmes. Según fuentes policiales, el detenido fue trasladado a una dependencia y quedó a disposición de la Justicia. Los otros sospechosos permanecen prófugos.

“Fue un momento de terror. Los chicos están bien, pero muy asustados”, concluyó Constanza, aún conmocionada por lo ocurrido.