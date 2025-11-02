Necochea: un joven de 15 años murió tras una brutal pelea callejera entre dos adolescentes
Por el homicidio quedó detenido un joven de 17 años, que está a disposición de la Justicia, señalado como el presunto autor del crimen
- 2 minutos de lectura'
Un adolescente de 15 años falleció en la ciudad balnearia de Necochea luego de recibir una herida de arma blanca en la ingle durante una violenta pelea callejera que tuvo lugar en un playón sito frente al complejo Casino. Por el homicidio, un joven de 17 años quedó detenido a disposición de la Justicia, señalado como el presunto autor del crimen.
La pelea se viralizó luego de que un testigo filmara la gresca cuerpo a cuerpo entre adolescentes, ocurrida a medianoche del viernes en el estacionamiento de Avenida 2. Rodeados por varias personas que parecían alentar a los protagonistas, los jóvenes se corrían de un lado a otro, se provocaban sin que mediara un instante de tranquilidad. El material fílmico ya fue sumado a la causa que investiga el crimen y podría ayudar a buscar a otros posibles responsables secundarios.
En medio del enfrentamiento, el menor de los adolescentes recibió una puñalada a la altura de la ingle, lo que le provocó mucha pérdida de sangre. Según medios locales, el joven fue minutos después trasladado a un centro de salud local, donde su cuadro derivó en un shock hipovolémico. La víctima no soportó la grave herida y murió horas después en el Hospital Municipal Emilio Ferreyra.
En cuanto al agresor, de 17 años, fue detenido por la Policía y fue trasladado al Centro de Contención de Menores de Batán a disposición de la Justicia local. La causa fue caratulada como homicidio calificado por el uso de arma blanca e interviene la UFI N.º 4 del Departamento Judicial.
Durante el operativo de aprehensión del atacante, los efectivos secuestraron una remera ensangrentada, un cuchillo de mango de madera y un punzón casero, que habrían sido enterrados en la arena junto al murallón donde tuvo lugar la pelea.
