Todas las fotos que se filtraron de la habitación de Liam Payne

La trágica muerte del músico Liam Payne conmocionó al mundo del espectáculo y a sus seguidores de todo el mundo por la repentina noticia y el contexto en el que el artista de 31 años vivió sus últimas horas en un hotel de Buenos Aires, antes de caer desde el tercer piso del edificio.

De los momentos anteriores al fallecimiento trascendieron distintas imágenes que pueden aportar información sobre la situación de Payne en los instantes previos a su muerte y que analizará el personal de policía científica para esclarecer la investigación que lleva adelante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo del fiscal Andrés Esteban Madrea y la secretaria María Florencia Lavaggi.

El trabajo de los peritos antes del traslado del cuerpo de Liam Payne Santiago Oroz - LA NACION

En la tarde del miércoles, un llamado al 911 alertó sobre la situación que advirtió el personal del hotel Casa Sur, del barrio de Palermo, respecto de lo que ocurría en la habitación donde se alojaba Liam Payne. En ese momento, a través de una comunicación telefónica, se mencionó que el cantante se mostraba violento, posiblemente bajo efectos de sustancias, y que podía estar en riesgo su vida.

El titular del SAME Alberto Crescenti habló sobre el escenario que encontró en la llegada al patio interno del hotel. “Tenía lesiones incompatibles con la vida”. “Hubiéramos querido tener una chance para él, pero las lesiones que presentaba eran gravísimas”, precisó en diálogo con LN+. “Creo que la caída que sufre es de casi 14 metros. El equipo no pudo hacer nada, no hubo posibilidad de reanimación. Todo el cuerpo presenta lesiones gravísimas”, explicó.

Las circunstancias de su muerte todavía son motivo de investigación, por lo que la Justicia ordenó una autopsia del cuerpo. Los peritos del Cuerpo Médico Forense en la Morgue Judicial de la calle Viamonte determinaron, como resultado preliminar, que el artista sufrió politraumatismos que derivaron en una hemorragia interna y externa, según pudo saber LA NACION.

Tras la muerte de Payne, se dieron a conocer algunas imágenes del estado de la habitación, el baño y la antesala del lugar que ocupaba el músico, que había llegado al país a principios de octubre, pero había ingresado al hotel de Palermo hacía un par de días.

Las fotos que se filtraron de la habitación de Liam Payne

En las imágenes que trascendieron en las redes sociales y que llegaron a manos de la policía que investiga la muerte del joven se pueden ver diferentes objetos entre los que se destacan: una televisión led abollada, sustancias que podrían ser cocaína, encendedores sobre una mesa, velas, cera y papel aluminio arrojado y quemado en la bañera.

Liam Payne falleció este 16 de octubre

Restos en la bañera de la habitación

El televisor led de la habitación estaba destruido y se observan botellas de y copas con bebida alcohólica

Además, en las imágenes aparece la parte superior de una lata de refresco quemada, un vaso de vidrio y restos de una caja de jabón.

Personal de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad halló varios blíster de medicamentos (como Clonazepam), de energizantes y de remedios de venta libre. Los peritos también levantaron huellas papilares y otros indicios para ser analizados en el laboratorio químico y biológico.

Durante su paso por One Direction (que concluyó en 2015) y años más tarde, Liam había entrado en rehabilitación al menos dos veces por adicción al alcohol, por eso se sospecha sobre una posible intoxicación o desorientación que podría haber derivado en su caída desde el balcón interno.

