Tragedia al volante: sufrió un infarto mientras manejaba, subió con el auto a una plaza céntrica y murió

Un trágico episodio conmocionó este miércoles por la mañana al centro de La Plata, cuando un hombre de 63 años murió después de sufrir un infarto mientras manejaba. El conductor perdió el control del vehículo, ingresó a la céntrica Plaza Moreno y terminó impactando contra un local gastronómico, en una secuencia que quedó registrada por las cámaras municipales. De milagro, en su trayecto, no se llevó por delante a ningún peatón.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.30 en la intersección de las calles 14 y 51. Según confirmaron fuentes policiales y sanitarias, la víctima fue identificada como Juan Martín Lilli, quien circulaba en un Peugeot 208 gris por la calle 14 cuando se descompensó de manera repentina. De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre habría sufrido un infarto que le impidió controlar el rodado.

En su recorrido descontrolado, el vehículo atravesó parte del espacio verde y estuvo a centímetros de atropellar a un empleado del puesto de comidas rápidas El Pulpito, que se salvó de milagro. El auto incluso pasó por encima de una mesa que el trabajador estaba limpiando, tal como se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipal (COM).

El Peugeot finalizó su marcha al chocar contra un lateral del comercio, que sufrió importantes daños materiales. A pesar de la violencia del impacto y del pánico que se generó entre los transeúntes, no se registraron heridos ni daños a terceros.

Minutos después del accidente, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó al lugar. Los médicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y lo trasladaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín. Sin embargo, el hombre ingresó con un paro cardíaco y falleció poco después, sin que el personal de salud pudiera revertir el cuadro.

Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires notificaron el deceso. Según trascendió, Lilli tenía domicilio en la zona de 9 entre 60 y 61 y hasta hace algunos años trabajaba como representante legal de una empresa de transporte que presta servicio de traslado a los aeropuertos.

El tránsito en el área céntrica se vio afectado durante varios minutos mientras se realizaban las tareas de asistencia, los peritajes y la remoción del vehículo. La causa quedó en manos de la Justicia, que busca determinar las circunstancias del hecho, aunque todo indica que se trató de una tragedia derivada de un problema de salud repentino.

La secuencia completa, que muestra cómo el auto ingresa a la plaza y pasa a centímetros de un trabajador, generó conmoción entre vecinos y peatones que se encontraban en el principal paseo público de la ciudad. “Fue un milagro que no haya atropellado a nadie”, coincidieron los testigos.