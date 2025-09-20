Tragedia en Córdoba: un auto despistó, cayó 200 metros por un barranco y el conductor murió en el acto

Un trágico accidente ocurrió este viernes cuando un hombre que conducía por el camino de las Altas Cumbres, en Córdoba, perdió el control de su auto que despistó y cayó 200 metros por un barranco situado cerca del paraje Río de Los Sauces. Según informaron medios locales, el conductor falleció en el acto.

El siniestro ocurrió esta madrugada cuando un Volkswagen Bora gris que circulaba a la altura del kilómetro 26 de la ruta provincial 34 despistó por motivos que aún se desconocen. Según precisó eldoce.tv, el auto cayó por un barranco de aproximadamente 50 metros e impactó con una zona rocosa. A raíz de ello, el conductor salió despedido del vehículo que continuó descendiendo 150 metros más.

Así, lo pudo constatar la Policía caminera durante un patrullaje en la zona, de acuerdo a lo informado por el medio local Cadena 3. En primer lugar, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del conductor, un hombre mayor de edad que aparentemente conducía solo.

Córdoba: un auto se cayó de un barranco en Altas Cumbres y quedó destrozado

Los efectivos policiales luego encontraron el vehículo aproximadamente 150 metros más abajo completamente destrozado y dado vuelta.

Tras ello, personal de Bomberos, DUAR y ETAC arribó al lugar para dar comienzo al operativo de emergencia. Según se informó al momento, los restos del vehículo permanecerán en el lugar, dada que su remoción requiere de un operativo de gran complejidad.

La Justicia ahora deberá determinar cuáles fueron las causas que desencadenaron el fatal accidente y si efectivamente la víctima viajaba sola o acompañada.

Otro antecedente

Hace menos de una semana, un camión y un auto fueron protagonistas de otro choque brutal en una ruta provincial en la localidad de La Tordilla, Córdoba. Los vehículos impactaron de frente y sufrieron graves daños. Los jóvenes que iban en el auto fallecieron en el acto.

El siniestro ocurrió durante la madrugada, a la altura del kilómetro 48 de la Ruta Provincial E-52. Dos jóvenes de 20 años viajaban en los asientos delanteros de un Fiat Cronos blanco que chocó contra un camión Mercedes Benz conducido por un hombre de 30 años, según reportó la semana pasada el medio Cadena 3.