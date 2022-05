Tragedia en el tren San Martín: dos niños quisieron rescatar a su perro de las vías y murieron atropellados

Dos niños de 7 y 11 años intentaban rescatar a su perro de las vías del tren cuando una formación del San Martín los atropelló en pleno acto. El accidente se produjo en José C. Paz, entre las estaciones Sol y Verde y Presidente Derqui y tanto los pequeños como la mascota fallecieron producto del impacto.

El episodio ocurrió el pasado viernes por la noche cuando ambos chicos jugaban con el animal a orilla del arroyo Pinazo. En un momento, el animal empezó a correr en dirección a las vías y los niños, asustados de lo que pudiese pasarle, corrieron detrás de él.

Según informaron las autoridades, una vez que lograron alcanzarlo, se dieron cuenta de que una de sus patas estaba atascada en uno de los rieles. Mientras luchaban por sacarlo, pasó el tren, que no pudo detenerse a tiempo. La Policía local encontró los cuerpos.

En consecuencia, el servicio de la línea San Martín fue interrumpido por varias horas y no fue hasta el sábado que volvió a la normalidad. Hasta el momento, no se revelaron las identidades de los niños arrollados, ni tampoco se confirmó si eran oriundos de José C. Paz.

Una formación del tren San Martín Archivo

No se trata de la primera vez que ocurre un incidente de esta índole. El pasado 11 de abril, en las mismas vías y sobre la ruta 197, un colectivo quedó atrapado entre las dos barreras luego de cruzar el paso a nivel de la estación. Afortunadamente, el chofer fue capaz de hacer una maniobra rápida y evitar la tragedia. Aun así, eso no evitó que la formación le produjera alguna rayas al vehículo y generara algún que otro roce más al momento de transitar por ese tramo.