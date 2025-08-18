Tragedia en Ensenada: un ciclista murió tras ser atropellado por un auto

Este domingo por la tarde, un ciclista murió tras ser atropellado por un automóvil en el cruce de Camino Rivadavia y Güemes, en el municipio bonaerense de Ensenada. Por el estado en que quedó el vehículo, la víctima habría impactado contra el parabrisas.

El hecho ocurrió pasadas las 17, cuando efectivos del Comando Patrullas de Ensenada acudieron al lugar tras un llamado al 911. Al llegar, encontraron un Volkswagen Fox gris detenido sobre la calzada y, a pocos metros, una bicicleta rodado 26 caída en el asfalto, según informó el medio local 0221.

La conductora del vehículo, una mujer de 30 años oriunda de Berisso, salió ilesa y no requirió asistencia médica. El ciclista —un hombre mayor de edad que aún no había sido identificado— fue trasladado inconsciente en una ambulancia del SAME al Hospital Cestino, donde falleció poco después.

El lugar quedó preservado para las pericias y la causa fue caratulada como homicidio culposo, con intervención de la UFI N.° 12 de La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padovan.

Otro siniestro en Flores

Un día antes, el sábado por la mañana, una formación del tren Sarmiento embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja en la avenida Nazca, entre Venancio Flores y Bacacay, en el barrio porteño de Flores.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5.30, cuando el taxi —un Fiat Cronos— circulaba en contramano y a alta velocidad. Cámaras de seguridad registraron el momento en que fue impactado por el tren. Tras el golpe, el vehículo salió despedido hacia el lateral del laberinto peatonal.