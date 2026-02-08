Tragedia en la Ruta 11: murió un chofer y 20 personas resultaron heridas en un choque

SANTA FE.- Un chofer de un micro de larga distancia de la empresa Río Uruguay murió este domingo en un accidente ocurrido en jurisdicción de Vera, al norte de esta provincia. En tanto, el conductor de un auto particular, el otro chofer y los 18 pasajeros del ómnibus sufrieron heridos de distinta consideración.

El accidente se registró a las 2.10 de este domingo, a escasos metros de la intersección de la Ruta Nacional 11 con la Ruta Provincial 36, en jurisdicción de Vera, cabecera del departamento homónimo, situado a 336 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe y próxima al límite con la provincia del Chaco.

En esa misma ruta, como se informó, este sábado alrededor de las 6 y a la altura del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, a 17 kilómetros al sur de la capital provincial, colisionaron dos motocicletas. Fallecieron en el acto sus dos conductores, mientras que un acompañante permanece internado en estado gravísimo en el hospital central de Santa Fe.

Según el primer informe al que tuvo acceso LA NACION, al llegar al lugar de la colisión el personal del Cuartel Central de Bomberos Zapadores de Vera constató que sobre la banquina oeste se encontraba un Chevrolet Aveo con su parte delantera totalmente destruida. Por su parte, el colectivo de la empresa Río Uruguay terminó su trayectoria en un zanjón, a unos 25 metros de la calzada.

Debido a la violencia del impacto, los bomberos debieron realizar tareas de extracción para liberar tanto al ocupante del automóvil como a los dos choferes del micro, quienes habían quedado atrapados entre los hierros retorcidos de los respectivos vehículos.

El personal de emergencias médicas que se hizo presente en el lugar comprobó que un chofer del colectivo falleció en el acto, mientras que su compañero y el conductor del vehículo particular resultaron con lesiones de gravedad.

Los conductores heridos, al igual que los pasajeros del colectivo, fueron trasladados al hospital de Vera para recibir atención médica. Por la tarde se informó que evolucionaban favorablemente, aunque la atención seguía centrada en los choferes que sobrevivieron al impacto, quienes sufrieron lesiones de consideración.

Alrededor de las 5 se logró reabrir la circulación vehicular por esa estratégica conexión vial hacia y desde el norte de la provincia de Santa Fe.

Más tarde, las autoridades policiales confirmaron que el fallecido fue identificado como Gabriel Griger, conductor de la empresa Río Uruguay. También se indicó que, debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el coconductor de la unidad, fue trasladado al mediodía a una clínica de alta complejidad de la provincia del Chaco.

Por su parte, Gastón Koenig, domiciliado en Vera y conductor del Chevrolet Aveo, debió ser derivado al Hospital Central de Reconquista por la gravedad de las lesiones recibidas. Familiares y amigos iniciaron una cadena de oración por su salud.

LA NACION pudo confirmar además que el micro, con los 18 pasajeros a bordo, había partido desde la terminal Mariano Moreno, de Rosario, a las 20, y tenía como destino final la ciudad de Formosa, con escalas en localidades de las provincias de Santa Fe y Chaco. El accidente, cuyas causas se investigan, ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional 11 y la Ruta Provincial 36, que conecta Vera con Romang, en el departamento San Javier.

En el lugar trabajaron ambulancias, personal policial, bomberos y servicios de emergencia. Desde el Hospital Regional de Vera informaron que a las 3.30 se convocó de urgencia a médicos y personal de salud para reforzar la guardia ante el ingreso simultáneo de heridos trasladados en ambulancias.