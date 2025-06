Tragedia en la ruta: chocó contra un camión estacionado y murió él y una de sus acompañantes

SANTA FE.- Dos muertos y una joven herida fue el trágico saldo de un accidente en la Autovía 19, que une las provincias de Santa Fe y Córdoba. El siniestro ocurrió esta mañana, en jurisdicción de Sa Pereira, municipio situado a 60 kilómetros al oeste de esta capital, cuando un automóvil Ford Focus, que ingresó con excesiva velocidad en la autopista, despistó y colisionó la parte trasera de un camión estacionado en una zona permitida.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jorge Daniel Simi y Silvia Segovia, vecinos de la localidad de Barrancas, cerca de Coronda, al sur de la capital provincial.

Según fuentes policiales, Simi, empleado de la comuna de Barrancas y que circulaba desde el sur, proveniente de Santa Clara de Buena Vista e intentaba incorporarse a la Autovía 19, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del vehículo, pasó por encima del guard rail y se metió en la parte trasera del acoplado de un camión que se encontraba estacionado en una zona permitida.

En el automóvil también viajaba la hija de Simi, que iba hasta la Escuela Agrotécnica Cantón de Zárate, de Sa Peirera.

Según los informes médicos, la joven se encuentra internada en un hospital de la zona, pero sin heridas que hayan puesto en peligro su vida.

Segovia, una de las víctimas mortales, viajaba con destino a Santa Fe, donde debía someterse a un tratamiento médico de diálisis.

Miguel, sereno del camión que fue chocado por el auto, dijo a los medios de comunicación: “Sentí el impacto y a la chica pidiendo que la ayudara. Me paré frente a la ambulancia para que pare. Es un lugar sin iluminación. El camión venía de Córdoba e iba a Santa Fe. Yo soy camionero, pero como se fue el chofer me mandaron a mí a que lo cuidara. El accidente fue cerca de las 6.30, y cuando sentí el impacto me bajé y observé la tragedia”.

En el lugar trabajó personal policial, bomberos, personal de Corredores Viales (concesionaria de la autopista) y servicios de emergencia.

Efectivos de la Policía Científica estuvieron a cargo de los peritajes para determinar las causas del siniestro.