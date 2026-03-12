Tragedia en la ruta: dos muertos en Santa Fe tras un choque entre dos camionetas

SANTA FE.- Otra choque frontal en rutas santafecinas dejó el trágico saldo de dos muertos y cuatro heridos. El siniestro vial ocurrió hoy, minutos antes de las 7, en la ruta provincial 14, entre las localidades de Villa Mugueta y Bigand, en el departamento San Lorenzo, 230 kilómetros al sur de esta capital y a 60 de Rosario.

Según el primer informe oficial, las víctimas fatales viajaban en un vehículo utilitario y quedaron atrapadas tras el violento choque con una camioneta Chevrolet S10.

Voceros de la Comisaría 13ª de Villa Mugueta dijeron que los efectivos de esa dependencia, que arribaron a los pocos minutos al lugar del siniestro, constataron que dos ocupantes del utilitario habían fallecido producto del fuerte impacto, mientras que los otros tres pasajeros fueron trasladados con heridas al Servicio de Atención Médica a la Comunidad (Samco) de Bigand.

La misma fuente explicó que el conductor del otro vehículo y sus tres acompañantes resultaron heridas y fueron trasladadas para recibir atención médica al centro de salud de Villa Mugueta.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 54 de la ruta provincial 14, ubicada en el sur de esta provincia, por causas que los técnicos investigadores tratan de determinar. No obstante, la misma policía señaló que al momento del hecho la visibilidad era muy reducida por la presencia de una niebla espesa en la región.

Como consecuencia del importante operativo de asistencia en la zona, con la intervención de personal policial, servicios de emergencia (incluido el desplazamiento de un helicóptero sanitario) y peritos, la calzada permaneció totalmente cortada en ambos sentidos de circulación hasta pasada las 10.

Se espera que esta tarde el informe policial confirme otros detalles, entre ellos, las identidades de las víctimas fatales y el estado de salud de los heridos.

La jurisdicción ddonde ocurrió el trágico accidente corresponde a la localidad de Villa Mugueta, por lo que interviene un fiscal del Ministerio Público de la Acusación de los Tribunales de San Lorenzo.

En la autopista

Debe recordarse que el pasado martes, en la autopista Brigadier General Estanislao López, que une Santa Fe con Rosario, entre las localidades de Oliveros y Maciel, departamento Iriondo, 122 kilómetros al sur de esta capital, chocaron en forma frontal un micro que transportaba agentes del Servicio Penitenciario Provincial y una camioneta que, por causas que aún no están debidamente comprobadas, se cruzó de carril.

El impacto dejó como saldo dos muertos (los conductores de los vehículos) y ocho heridos, seis de los cuales recibieron el alta médica.