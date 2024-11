Tragedia en la ruta. Una madre y su hija murieron en un choque en la ruta 11 y un bebé se salvó de milagro

SANTA FE.- Otras dos víctimas fatales se sumaron a la larga lista de muertos por accidentes en la Ruta Nacional 11 en el tramo que atraviesa esta provincia. A los tres muertos registrados ayer en el norte santafecino se sumaron este miércoles dos mujeres, que viajaban en un automóvil que colisionó con un camión en jurisdicción de Maciel, departamento San Jerónimo, 105 kilómetros al sur de la capital provincial. Milagrosamente, un bebe que iba junto a las mujeres, madre e hija, se salvó.

Según el informe oficial al que accedió LA NACION, la fatal colisión se produjo esta mañana a la altura del kilómetro 363 de esa ruta 11, entre las localidades de Maciel y Oliveros, a la altura de Solares del Carcarañá. Por causas que son materia de investigación, el automóvil marca Toyota, modelo Etios y de color blanco en el que viajaban las mujeres y el bebé se incrustó en la parte trasera de un camión desobstructor.

Como consecuencia del impacto, las dos mujeres, madre e hija, ambas oriundas de Maciel, murieron en el acto, mientras que un bebé que estaba a bordo se salvó milagrosamente y fue rescatado por los Bomberos Voluntarios y llevado de urgencia a un centro asistencial de la región.

En el accidente actuaron también agentes de la policía provincial y el tránsito se interrumpió totalmente entre las 10.30 y las 14. Durante ese período, se efectuó desvíos por calles de tierra hacia la Autopista Brigadier López, que une Santa Fe con Rosario.

El bebé herido fue trasladado al Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” (HECA), de Rosario, donde esta tarde se indicó que se encuentra fuera de peligro.

Ayer, tres muertos en el norte de la provincia

La inseguridad vial se cobró nuevas víctimas tras una trágica colisión frontal en la Ruta Nacional 11, al norte de esta provincia. Según los primeros datos confirmados por la policía, tres personas mayores de edad murieron en el incidente que se produjo minutos antes de las 19 de este martes, en el kilómetro 636 de esa, a la altura de la localidad de La Criolla en el departamento San Justo y 179 kilómetros al norte de esta capital.

Por causas que aún son materia de investigación, chocaron de manera frontal un automóvil, tipo SUV (Vehículo Deportivo Utilitario, por su sigla en inglés), marca Baic, modelo Beijing y otro SUV, marca Kia. En el primero de los rodados era conducido por una persona oriunda de Pedro Gómez Cello, cercana al lugar del accidente. En el otro, se trasladaban un hombre y una mujer, radicados en Reconquista, también en el extremo norte de la provincia.

Las víctimas fueron identificadas como Roberto Américo Druetto, domiciliado en zona rural de Vera y Pintado, Horacio Raúl Paterno y Malvina Rosa Iris Acuña, ambos de Reconquista.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Gobernador Crespo, German Bosch, quien actuó en la emergencia, explicó a medios radiales de la zona que, por relatos de transportistas, se logró establecer que la colisión frontal se produjo en una recta de la carretera, en momentos que se registraban lluvias.

A las condiciones meteorológicas se sumó que el lugar se caracteriza por estar en mal estado con baches que alteran la normal circulación de vehículos. Aún se desconoce si alguno de los rodados alteró su normal desplazamiento y produjo la colisión. Tampoco se descarta que uno de los conductores pudo haber sufrido alguna descompensación, lo que derivó en el accidente.

Los transportistas testigos de la tragedia dijeron que la colisión fue violenta y que los automóviles sufrieron daños importantes, lo que obligó a los bomberos a trabajar más de 30 minutos para lograr retirarlos de los habitáculos.

A pesar de la rápida asistencia, se comprobó que las tres personas murieron en el acto, producto del fuerte impacto frontal. Ese tramo de la Ruta estuvo con tránsito interrumpido por más de una hora.

En el hecho intervino personal de la Comisaría VII de Pedro Gómez Cello y de la Comisaría VIII de Vera y Pintado, además de Bomberos voluntarios de la zona. Los cuerpos de las víctimas se encontraban esta noche en el hospital de Gobernador Crespo, a la espera dela llegada de familiares para completar los trámites de rigor.

Sobre lo sucedido, Jorge Fraix, presidente comunal de La Criolla, apuntó contra el estado de la carpeta asfáltica de la ruta 11. “El estado de la ruta no es el óptimo. Venimos renegando hace mucho tiempo. Si la ruta la hubiéramos tenido en condiciones, esto capaz que no pasaba. Las versiones indican que no venía nadie en la ruta y uno se cruzó de mano. Le echamos la culpa al estado de la ruta. No sé cuántas víctimas tenemos que tener para que se solucione”, subrayó.

Críticas al estado de las rutas

La Ruta Nacional 11, también conocida como “Carretera Juan de Garay”, se encuentra en mal estado en varios tramos en los que atraviesa la provincia de Santa Fe. Como se informó en diversas oportunidades, existen tramos intransitables, que impiden el normal desplazamiento de vehículos, habiéndose registrado decenas de accidentes que incluyeron personas muertas.

En octubre pasado, la Justicia Federal le ordenó a Vialidad Nacional reparar un tramo de dicha calzada, entre Vera y Malabrigo. Fue tras una acción de amparo interpuesta por el diputado provincial, Dionisio Scarpin.

“Nación prometió cosas, pero las soluciones no llegan y la gente sigue reventando cubiertas y teniendo accidentes graves. Por eso, llegamos a la Justicia”, explicó Scarpin.

Previo al planteo del parlamentario provincial, habitantes de varias localidades se habían manifestado cortando el tránsito para reclamar que el Gobierno Nacional atendiera sus reclamos, ya que se había alterado el desplazamiento no solo de automóviles sino también de micros y camiones que utilizan esa vía de comunicación hacia y desde el nordeste argentino.

