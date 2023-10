escuchar

La muerte de un chico de 13 años que estaba al cuidado de su niñera cuando cayó del 10° piso de un exclusivo edificio situado en el barrio de Palermo aún mantiene conmocionados a los vecinos de la calle Salguero al 2700 y a la comunidad educativa del colegio al que asistía, que hoy mantuvo cerradas sus puertas en señal de duelo.

Según pudo saber LA NACION, los restos del menor, que tiene una hermana dos años mayor, serán inhumados esta tarde en un cementerio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires. En tanto, el pequeño colegio al que el chico asistía –al igual que su hermana mayor, de 15 años–, se mantuvo hoy cerrado en señal de duelo y solo efectuó, esta mañana, una misa en memoria del adolescente que murió ayer a la tarde.

La caída se produjo minutos antes de las 18 y poco después de que el menor llegara del colegio. En ese instante, ingresó un llamado al servicio de emergencia 911 en el que se alertaba que el chico había caído al pulmón de la Torre Bellini, situada en Salguero 2750.

Los gritos de la niñera de la familia que vive en el 10° B habían alertado a los vecinos, que rápidamente, fueron hasta la planta baja y se encontraron con el trágico cuadro antes de la llegada de los oficiales de la policía y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

“A veinte metros del ingreso, en un patio a cielo abierto, sobre el suelo, se encuentra un menor de edad, el cual no presenta signos vitales. Aparentemente, se precipitó desde el piso 10″, se informó anoche oficialmente.

El tránsito estuvo interrumpido en Salguero al 2700.

Hasta allí se trasladaron oficiales de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad, que verificaron que el menor de edad había caído al pulmón del edificio desde un 10° piso. Al llegar una unidad del SAME constataron que el chico había muerto en el lugar.

Se trata de establecer las circunstancias en las que ocurrió la caída. “ Todo es materia de investigación para determinar en qué circunstancias se produjo la caída de la víctima”, indicaron los investigadores del caso, quienes agregaron que “el niño estaba al cuidado de una mujer, ya que sus padres no se encontraban en la vivienda”.

Según pudo saber LA NACION, el padre del menor se enteró de la noticia antes de llegar a la torre. En tanto, la madre recién conoció el trágico desenlace cuando llegó a la vivienda y se encontró con el operativo de la policía, bomberos y el SAME.

El trabajo de Bomberos y el SAME en la torre donde cayó el chico de 13 años.

Los pesquisas luego le tomaron testimonio a la mujer que estaba al cuidado del chico que relató lo ocurrido. La Justicia espera sumar la declaración de los padres, familiares e integrantes del colegio al que asistía y del que había llegado minutos antes de la caída. Interviene en la causa la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, a cargo de Marcela Sánchez.

“ No tenemos nada todavía. Se le practicó la autopsia y se entregó el cuerpo. Los padres aún no declararon, es imposible, imagínese y respecto a las autoridades del colegio veremos mañana porque hoy estuvo a cerrado por duelo . Es todo muy reciente. Veremos en los próximos días”, dijeron a LA NACION fuentes que conocen el detalle de la investigación. En principio, no habría indicios de la participación de otras personas en el desenlace fatal.

La Torre Bellini, donde ocurrió la caída, fue inaugurada en el año 2007. Cuenta con 37 plantas y mide 116 metros de altura.

En Rosario un chico quedó colgado de una baranda de un 8° piso

La semana pasada, un niño de 11 años fue rescatado luego de quedar colgado de la baranda de su departamento, en un octavo piso de un edificio de Rosario, Santa Fe. Tras minutos de desesperación, su hermano, transeúntes y vecinos lograron salvarlo de caer al vacío.

Cerca del mediodía del jueves pasado y por razones que no fueron difundidas, el menor pasó por encima de la baranda del balcón de su casa y quedó enganchado en la red de protección, del lado de afuera. Al pedir auxilio, su hermano de 15 años intentó abrazarlo de las piernas para que no cayera.

Debido a los gritos de auxilio, vecinos y transeúntes se prestaron a auxiliarlos. Dos repartidores de cerveza que circulaban en su camión pararon y corrieron hacia el edificio, detalló el portal de Rosario 3.

“Vimos que la gente miraba para arriba, veo al nene colgado y que todos estaban en shock”, dijo uno de los trabajadores. “Golpeábamos la puerta y nadie salía a abrir, así que la rompimos. No nos importaba nada porque pensábamos que podía ser nuestro hijo”, explicó Rodrigo, uno de los hombres que socorrió al niño, a El Tres.

Tras eso, un vecino los hizo ingresar por el departamento de al lado y fueron hacia el balcón, que daba al que se encontraban los menores.

Temas Actualidad