Tragedia en San Lorenzo: cuatro operarios murieron y uno está grave tras caer un montacargas desde el noveno piso

Un accidente laboral conmocionó este domingo a la ciudad de San Lorenzo, ubicada a 23 kilómetros de Rosario, cuando un montacargas se desplomó dentro del hueco de un ascensor en un edificio en construcción. El siniestro dejó un saldo de cuatro trabajadores muertos y un quinto gravemente herido , en lo que ya se considera el segundo episodio laboral más letal en la provincia de Santa Fe en lo que va del siglo 21.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.45 en una obra situada sobre calle San Carlos al 1070. Según informaron fuentes oficiales, el montacargas cayó al vacío desde el noveno piso mientras trasladaba a cinco operarios . La capacidad máxima del equipo era para cuatro personas, por lo que la sobrecarga sería uno de los factores que se investiga como posible causa del colapso.

Los cinco trabajadores, oriundos de Villa Ocampo, Santa Fe, habían llegado recientemente desde Buenos Aires para desempeñarse en la obra. Al momento del accidente, descendían por el montacargas cuando este se precipitó. Al llegar al lugar, la Policía encontró a los operarios ya retirados del hueco del ascensor y tendidos en el suelo. El sereno de la obra relató que el desplome ocurrió mientras los obreros descendían desde el noveno piso.

El montacargas cayó desde el piso 9 @RodrigoMiro76

Bomberos voluntarios, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y efectivos policiales trabajaron en el rescate y aseguraron la zona para permitir el inicio de los peritajes. El médico del SIES confirmó los cuatro fallecimientos en el lugar y detalló que el quinto operario fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

El trabajador herido fue identificado como Fernando Guerra. Ingresó al centro de salud consciente, pero con fracturas en tibia, peroné y pelvis, y permanece internado en estado crítico.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la empresa responsable de la obra ni sobre las condiciones laborales en las que se desempeñaban los operarios. La Justicia ya inició las actuaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar eventuales responsabilidades.

Noticia en desarrollo.