Tragedia en Traslasierra: la Unicameral suspendió al legislador que chocó con un auto mellizo y provocó la muerte de una mujer

CÓRDOBA.- Con 62 votos a favor, cuatro en contra y cuatro ausencias, la Unicameral de Córdoba resolvió la suspensión y apartamiento del legislador oficialista Oscar González, quien protagonizó un choque en las Altas Cumbres en el que resultó muerta una mujer y dos adolescentes quedaron graves, una parapléjica. Conducía un auto mellizo cedido por la Justicia al cuerpo legislativo luego de haber sido secuestrado en una causa.

La sanción impuesta por la Unicameral es sin goce de dieta y hasta tanto la Justicia se pronuncie con sentencia firme sobre el choque ocurrido hace un mes, el 29 de octubre pasado. Tampoco podrá ejercer la representación del Poder Legislativo.

Ayer, por primera vez desde el choque, González habló con Radio Verdad de Villa Dolores; dijo que no recuerda el momento del accidente: “No tengo memoria de haber intentado sobrepasar o adelantarme a alguien”.

Está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas y si bien se presentó ante la Justicia, se abstuvo de declarar. González conducía una BMW X1 que chocó de frente contra un Renault Sandero manejado por Alejandra Bengoa, de 56 años, quien murió. Desde hace un mes hay marchas en reclamo de justicia.

El legislador Oscar González fue suspendido por la legislatura cordobesa tras un mortal accidente

Cuando le preguntaron si iba a alta velocidad y si pasó sobre la línea amarilla, respondió: “No puedo ni debo inmiscuirme en la instrucción que lleva cabo la fiscalía de Cura Brochero. Lo que sí puedo decir es que los testigos presenciales, aportados por la misma, indican una versión totalmente distinta de la que existía hasta la fecha”.

La referencia es a que en los primeros días se presentó un conductor que dijo haber visto al BMW X1 adelantarse, pero después otros dos testigos indicaron que esa maniobra la hizo el Sandero. González también negó que hubiera rechazado realizarse el test de alcoholemia.

“El sábado a la noche del accidente, se había instalado en los medios que yo me había negado a hacerme el control del análisis de sangre, cuando el médico forense, a los cinco minutos de llegar al hospital de Mina Clavero, me hizo la extracción”, planteó y enfatizó que le dio “voluntariamente” su teléfono móvil a la fiscalía.

El choque fue el sábado 29 de octubre por la tarde en las Altas Cumbres.

También aseguró que en los bolsos que se retiraron del auto “llevaba ropa y un obsequio” que le había dado un amigo. La Justicia Federal inició una investigación por supuesto lavado de dinero por versiones de que podían contener dinero para pagar a votantes en la elección de la Cooperativa de Villa Dolores.

El choque dejó al descubierto una serie de irregularidades en el manejo de los autos judicializados.

“Cuando el Poder Judicial entrega un vehículo a un tenedor, que puede ser un municipio, institución no gubernamental, funcionarios sacerdotes, iglesias, etcétera, no te dice de quién era el vehículo ni por qué estaba secuestrado -afirmó González-. Yo no conocía el historial del auto. Digamos que a una carmelita descalza no le secuestran un vehículo, pero el Poder Judicial no le dice a nadie por qué está secuestrado”.

“¿No recuerda solamente el momento del crimen que cometió y lo otro lo recuerda todo? Yo le digo señor González, vaya al lugar de este trágico suceso que usted provocó y vea las marcas dónde están. Están del lado contrario al que a usted le correspondía, o sea que sí ha invadido el carril”, afirmó Gustavo González, el padre de Alexa, una de las adolescentes que resultó con graves heridas en el accidente. Sostuvo que le dan “asco” las expresiones del legislador suspendido.

Antes de la decisión de la Unicameral, González admitió que no pensó en renunciar, “porque creo que todos tienen derecho a la defensa y las cosas pueden resultar totalmente distintas. No me va la vida en un cargo. En mi caso, ha habido un límite muy impreciso entre el Estado de derecho y el linchamiento”.

