Un auto fue embestido por un camión y una bebé de un año salió despedida del vehículo

El portón de un camión de carga se enganchó de un auto que estaba estacionado y, producto de esa colisión, una bebé de un año que se encontraba dentro del vehículo salió despedida, aunque recibió asistencia médica inmediata y no presenta heridas de gravedad.

El hecho ocurrió el jueves último alrededor de las 18.10 en la avenida local Islas Malvinas de la ciudad santafesina de Reconquista, donde el camión marca Iveco con batea —semirremolque con una caja abierta—, del área de Servicios Públicos de la municipalidad local circulaba con el portón trasero mal cerrado.

Al abrirse, la compuerta del vehículo impactó contra un Fiat Siena blanco que estaba detenido sobre la calzada, en una secuencia que fue registrada por una cámara de seguridad de la zona a la que accedió el medio local Cadena 3.

El momento en que el portón choca contra el auto estacionado

En el video de vigilancia se ve el momento en que el transporte mayor arrastraba al automóvil, que hizo un trompo por la fuerza del impacto. Debido a ese brusco movimiento, una bebé que estaba en el interior salió despedida a gran velocidad por una ventana que se encontraba abierta y cayó directamente sobre la calle, sin que los autos que circulaban por la avenida la atropellaran.

Al momento del choque, el padre de la menor y conductor del Fiat Siena, Enzo Agustín Valenzuela, de 27 años, estaba parado fuera del auto junto a la puerta trasera derecha, que permaneció abierta.

En el asiento del acompañante viajaba Viviana Angélica Robles, de 53 años, quien recibió atención en el lugar por parte del servicio de emergencias 107.

“La desesperación fue grande porque cuando la alzo del piso no se le veía nada, pero nos fuimos al hospital en moto”, relató Enzo Agustín Valenzuela, padre de la menor, en declaraciones al medio citado. Con respecto al chofer del camión, agregó: “Le dio negativo el test de alcoholemia. No sé cómo estará de seguro”.

El caso

Los policías que intervinieron en el operativo identificaron al conductor del vehículo municipal como Adrián Marcelo Faccioli, de 49 años.

Los inspectores de tránsito realizaron las pruebas de alcoholemia a los dos conductores involucrados en el episodio y ambos exámenes dieron resultado negativo.

Otro accidente reciente en Santa Fe

A fines de junio, un auto en el que viajaban seis jóvenes volcó al costado de la ruta provincial S26, en el tramo que conecta la localidad de Casilda con Carcarañá, y terminó en la muerte de cuatro de sus ocupantes.

Los jóvenes que murieron por el choque en Casilda

El grupo volvía de una fiesta cuando el conductor perdió el control del vehículo en una curva debido a la alta velocidad, lo que provocó varios vuelcos sobre la banquina y que cinco de ellos salieran despedidos.

Las dos primeras víctimas fatales murieron de forma inmediata en el lugar, mientras que los otros dos fallecimientos se confirmaron en los días posteriores tras haber quedado internados en estado crítico.