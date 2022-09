Tras un choque de lanchas: quién es el joven de 18 años que está desaparecido en el río Luján

Tras el choque de lanchas ocurrido el sábado por la noche en el río Luján, a la altura de San Isidro, continúa la búsqueda de Martín Barrios, el joven de 18 años que cayó de una de las embarcaciones tras el accidente.

Cerca de las 21 del sábado, Martín y su hermano volvían de trabajar en una lancha “tracker” cuando fue chocada por otra de mayor porte con siete personas a bordo, entre ellas dos menores. Fue su hermano quien dio aviso a las autoridades y afirmó que Martín no tenía puesto el chaleco salvavidas.

Desde esa noche, Prefectura Naval lo busca con buzos de la fuerza, con dos guardacostas, cuatro botes semirrígidos, motos de agua y una lancha.

Martín, según explicó su familia, de lunes a sábados trabaja en construcciones de casas y muelles y ese día volvía de su jornada laboral en una isla de la zona. Además, conocía la ruta y la navegaba todos los días, explicó su hermana, quien también indicó que tenía todos los papeles de la embarcación en regla.

“Martín no empezó hace poco a navegar. Se le cruzó la lancha y lo pasó por encima”, lamentó Sharon.

El conductor de la lancha de mayor porte, que intentaba ingresar al club náutico Amarras del Norte cuando chocó la embarcación de Martín, quedó imputado en la causa que lleva adelante el fiscal Esteban Álvarez, de la Unidad Fiscal 2 de San Isidro. El test de alcoholemia que le realizaron resultó negativo.

Durante el fin de semana circularon versiones extraoficiales de que el joven desaparecido se encontraba corriendo picadas con una moto de agua, no obstante desde Prefectura lo negaron. “Hasta acá es nada más que una versión, yo no puedo confirmar nada, me resulta ilógico que una moto de agua esté corriendo picadas con un tracker. No tenemos nada que haga presuponer una picada”, dijo el sábado el jefe de la Prefectura de San Isidro, Pablo López a Télam.

Además, detalló que había luna llena la noche en que se produjo el choque. “La visión era bastante buena, no había nubes —dijo—. Nosotros apostamos a buscar siempre una persona con vida, nunca un cuerpo”.