Tremendo accidente en Gerli: una familia se salvó de milagro después que su auto fue aplastado por un camión recolector en

“Fue una explosión”. Así describió una vecina del barrio bonaerense de Gerli el fuerte impacto entre un camión recolector que circulaba por Avenida Teodoro Sánchez de Bustamante, contra un Peugeot 207 que transitaba por Basavilbaso.

Después del choque, el vehículo se estampó contra un poste de la luz y quedó destruido. Los bomberos trabajaron arduamente en el lugar para rescatar a la familia que quedó dentro del auto, integrada por una pareja, una niña de nueve años y un niño, de aproximadamente tres. Finalmente, todos ellos salieron con vida y fueron derivados a un hospital cercano.

Conmocionado por el siniestro, el conductor del camión recolector ayudó a retirar a la niña. “Estaban todos lúcidos, la gente estaba bien, hablé con todos. Les pregunté si estaban bien, saqué a la nenita por la ventanilla. No hubo muertos gracias a Dios”, relató el hombre, quien contó que “le temblaban las piernas” por el susto ya que según dijo era la primera vez que vivía un hecho de estas características en sus 50 años de trabajo.

“El coche me pega a mí, se queda pegado al camión y se fue compactando. El vehículo me impacta, yo venía por la avenida y él por Basavilbaso, [el conductor del auto] venía a 60 o 70 kilómetros, no conocía la zona, es de Montegrande, no puede cruzar la avenida así. Yo pasé la línea del medio con el camión, frené, estaba todo mojado y se fue”, dio su versión el conductor del recolector a LN+. En el video que muestra el incidente quedó registrado que el camión circulaba por la mano derecha del auto.

Mientras tanto, una vecina que habló con LN+ fue quien asistió a la niña cuando lograron extraerla del vehículo incrustado contra el poste. “Estaba en casa y escuché una explosión. Dije ‘volcó un camión’. Lo que menos pensé es que se había llevado puesta a una familia entera. Me puse a llorar y los vecinos estaban sacando a la nena. Una vez que la rescataron estaba shockeada y la llevé a mi casa, que tengo una nena de nueve años también”, relató la mujer.

Fue ella quien le dio jugo y le prestó zapatillas de su hija a la pequeña accidentada hasta que pudieron retirar a su hermano del vehículo y los trasladaron a ambos a un efector de salud.

“La entré a casa, la contuve, mi nena le puso en la computadora unos videos. Dijo que no le dolía nada, en la ambulancia la revisaron. Me dijo que se llamaba Jackie y le dije que mire tranquila los dibujitos. No quería que vea el horror de sacar al hermanito y a los papás. Shockea a un grande, no va a shockear a una criatura”, expresó la mujer, que junto a otros vecinos de la zona reclamaron por los reiterados choques que se producen en esa intersección.

También indicó que de todos los integrantes el padre fue el más afectado por el impacto al quedar del lado de la columna y el último en ser retirado del vehículo. “Quedé shockeada, estoy temblando”, cerró.