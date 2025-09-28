Triple crimen: detuvieron a un joven a joven acusado de hacer el pozo y enterrar a las víctimas

La investigación por los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres chicas torturadas y asesinadas en Florencio Varela sumó un nuevo detenido. Se trata de un joven de 29 años acusado de cavar un pozo y haber enterrado a las víctimas del triple crimen.

Así lo informaron fuentes de la causa. El sospechoso fue detenido en Florencio Varela por detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

“Se trata del joven contratado por la organización criminal para hacer el pozo. Habría sido quien enterró a las víctimas”, agregaron los voceros consultados.

Su domicilio ya había sido allanado la noche del viernes, pero el sospechoso no estaba. Hoy lo atraparon cuando regresaba a su casa.

Pero una vecina le entregó al personal de la policía bonaerense una pala, un pico y un parlante que el joven le había pedido que le guardara.

A ese inmueble llegaron por la información aportada por un chofer de una aplicación que contó que, al ver en la televisión las imágenes de la casa donde enterraron a las víctimas, recordó que el viernes de la semana pasada había levantado en esa zona a un pasajero con una pala, un pico y un parlante. Y dio la información de la dirección donde llevó al cliente. Para los investigadores es una prueba clara de que el triple crimen tuvo una planificación previa.

Las víctimas del triple crimen

Según la información que tienen los investigadores, el pozo donde fueron enterradas las víctimas habría sido hecho la mañana del viernes de la semana pasada.

“Que la organización haya contratado a una persona para cavar el pozo y se haya hecho con antelación al triple crimen indicado de que hubo una planificación previa”, dijo a LA NACION un investigador.

Ya son seis los detenidos por su presunta vinculación con el triple crimen. El martes pasado, cuando se hizo un procedimiento de urgencia en el domicilio donde, finalmente, fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, se detuvo a cuatro sospechosos. Todos se negaron a declarar cuando fueron indagados.

Además, anteanoche fue atrapado en Villazón, Bolivia, un quinto integrante de la banda, Lázaro Víctor Sotacuro.