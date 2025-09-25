Triple crimen en Florencio Varela: la madre de Morena acusó a la hermana de Lara de dormir y robarle cocaína al hijo de un narco

La madre de Morena Verri, Sabrina, habló por primera vez tras el asesinato de las tres jóvenes de La Matanza en una casa en Florencia Varela, presuntamente efectuado por una banda narco liderada por un capo de nacionalidad peruana.

En una entrevista con Telefe, Sabrina señaló a Agostina, hermana de Lara, otra de las víctimas (de 15 años), por un robo de droga.

“Se dice que supuestamente la hermana de Lara adormeció al hijo de un narco y le robó kilos de cocaína”, dijo la madre de Morena, quien tenía 20 años y fue asesinada junto a Brenda del Castillo, también de 20, y Lara Gutiérrez.

Sus declaraciones llegan después de que el miércoles por la tarde la casa de Agostina fuera baleada. “Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos”, escribió Agostina Gutiérrez en un posteo que ahora es investigado por la Justicia para saber a quién iba dirigido y avanzar en la causa.

El posteo de la hermanas de una de las tres víctimas del triple femicidio de Florencio Varela. @gutierrez_agoss

“Yo no puedo decir más porque no tengo nada oficial”, se limitó a decir luego, y aseguró que abordará a la madre de Lara para exigirle “explicaciones” por Agostina. “Con mi hermano vamos a ir por la cabeza del que sea”, advirtió.

“Todo es un desastre. No pueden desaparecer tres pibas así. No me dejaron verla. Estaba publicado en Facebook todo lo que les habían hecho a las nenas, antes que nosotros. Qué morbo. A mi hija nunca le pasó nada dentro del barrio. Salió del barrio y mirá lo que le pasó. El problema es con alguien que era de afuera. Morena vendía ropa, era una trabajadora, de un año para el otro su vida cambió”, aseguró Sabrina.

Asimismo, aseguró que su hija “no tenía relación” con integrantes de bandas narco.

El caso

Brenda, Morena y Lara desaparecieron el viernes por la noche luego de subirse a una camioneta con patente adulterada en la rotonda de La Tablada, en La Matanza.

Las jóvenes fueron llevadas a una casa en Florencio Varela [recorrieron más de 30 kilómetros] y se presume que allí fueron torturadas y asesinadas por los sicarios pertenecientes a la banda narco liderada por el capo peruano. Tras cinco días de búsqueda, la Policía halló los tres cadáveres en una vivienda de Florencio Varela

El dato sobre la transmisión en vivo se conoció al mismo tiempo que se realizaron allanamientos en la villa Zavaleta, que terminaron con la detención de ocho acusados (además de los cuatro detenidos inicialmente) de integrar la organización que asesinó a Brenda, Lara Gutiérrez y Morena. Hasta el momento, suman 12 los detenidos por su presunta vinculación con el triple homicidio.

El recorrido del vehículo que llevó a las tres jóvenes de La Matanza hacia Florencio Varela donde fueron halladas muertas

Después de haber sido sometida a las torturas que incluyó el corte de cinco dedos de la mano izquierda, Lara fue asesinada de una puñalada en el cuello. A Morena y Brenda les aplicaron puntazos. A Brenda le quebraron el cuello y la golpearon; a Morena la golpearon y le aplastaron la cabeza.

“Así les va a los que me roban”, habría dicho el jefe narco peruano que estaría detrás del crimen. Las torturas y los asesinatos habrían sido transmitidos por un grupo cerrado en una red social.