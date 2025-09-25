Triple femicidio en Florencio Varela: revelan que fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado

En las últimas horas de este miércoles, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, reveló que el triple crimen en Florencio Varela de Brenda del Castillo, de 20 años, de Morena Verdi, también de 20, y de Lara Morena Gutiérrez, de 15, fue transmitido por redes sociales a través de un grupo cerrado, en el que se grabaron las torturas y asesinatos de las tres jóvenes. De acuerdo a las primeras informes de la investigación, se trataría de una venganza narco.

Cómo habría sido la transmisión

Tal como publicó LA NACION, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, los integrantes de la banda comandada por el narco se conectaron a esa cuenta. Todo esto habría sido en un grupo cerrado, no público.

Una vez que estuvieron en línea, el jefe ordenó a los sicarios que comenzaran con las torturas contra las tres jóvenes. Según fuentes de la investigación, un jefe narco ordenó que sus subordinados se conectaran a la red social para que recibieran el mensaje sobre lo que ocurría con quienes le robaban.

El dato sobre la transmisión en vivo se conoció al mismo tiempo que se realizaron allanamientos en la villa Zavaleta, que terminaron con la detención de ocho acusados [además de los cuatro detenidos inicialmente] de integrar la organización que asesinó a Brenda, Lara Gutiérrez y Morena. Hasta el momento, suman 12 los detenidos por su presunta vinculación con el triple homicidio.

Después de haber sido sometida a las torturas que incluyó el corte de cinco dedos de la mano izquierda, Lara fue asesinada de una puñalada en el cuello. A Morena y Brenda les aplicaron puntazos. A Brenda le quebraron el cuello y la golpearon; a Morena la golpearon y le aplastaron la cabeza.

“Así les va a los que me roban”, habría dicho el jefe narco peruano que estaría detrás del crimen.

El caso

Brenda, Morena y Lara desaparecieron el viernes por la noche luego de subirse a una camioneta con patente adulterada en la rotonda de La Tablada, en La Matanza.

Las jóvenes fueron llevadas a una casa en Florencio Varela [recorrieron más de 30 kilómetros] y se presume que allí fueron torturadas y asesinadas por los sicarios pertenecientes a la banda narco liderada por el capo peruano.

El recorrido del vehículo que llevó a las tres jóvenes de La Matanza hacia Florencio Varela donde fueron halladas muertas

Tras cinco días de búsqueda, la Policía halló los tres cadáveres en una vivienda de Florencio Varela, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de ellas.

Encontraron, en una casa de Florencio Varela, los cuerpos de las tres jóvenes desaparecidas el viernes Ricardo Pristupluk

“Los cuerpos estaban descuartizados”, dijo una fuente de la investigación a LA NACION.