Tucumán: un hombre le propinó una brutal golpiza a un perro que le ladró a su hija dentro de un edificio

Un hombre agredió violentamente al perro de un vecino luego de que el animal le ladrara a su hija mientras caminaban por el hall de un edificio del Barrio Norte, provincia de Tucumán. El episodio ocurrió el lunes en un inmueble ubicado sobre la calle Santa Fe al 200 y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según reconstruyó el sitio El Tucumano, el hecho se produjo cuando el agresor —cuya identidad no trascendió— regresaba de estacionar su vehículo junto a su hija menor. En ese contexto, la niña se cruzó con el perro, que comenzó a ladrarle. Ante esa situación, el hombre avanzó directamente sobre el animal.

Las imágenes captadas por las cámaras muestran cómo el sujeto se abalanza sobre el perro y le propina varias patadas frente a la dueña de la mascota. Tras un breve intercambio verbal con la mujer, volvió a atacar al animal. En ese momento, lo tomó de la correa y lo levantó en el aire, ejerciendo una presión que casi lo ahorca.

De acuerdo con información difundida por portales tucumanos, la violencia del episodio provocó un fuerte impacto emocional en la dueña del perro, quien sufrió una crisis nerviosa y debió ser internada.

La agresión no se limitó a los golpes: según relataron testigos, durante el ataque el hombre lanzó frases como “¡Vamos, Hitler!” y “¡Mueran todos!”. “Además de la gravedad del hecho en sí, cuando vimos cómo pateó al perro, preocupa también el hecho de tener un vecino nazi. Fue terrible”, expresó uno de los residentes del edificio.

Ante la magnitud de lo ocurrido, vecinos del inmueble anticiparon que el consorcio evalúa la aplicación de sanciones internas y la convocatoria a una asamblea para analizar el episodio y definir los pasos a seguir.

Antecedente

Un hecho similar ocurrió en mayo de 2024, cuando un hombre fue filmado mientras ejercía una brutal agresión contra su propio perro en el barrio porteño de Flores. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y derivó en una investigación judicial para identificar al responsable por presunto maltrato animal.

El episodio se produjo alrededor de las 22.43 en la intersección de Rivera Indarte y Laferrere. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran cómo el agresor golpea al animal y luego lo levanta con ambas manos para arrojarlo violentamente contra el suelo. Tras el ataque, el perro se aleja asustado, mientras el hombre toma la correa y una bolsa que había dejado en el piso y se retira.

A partir de la difusión del video, el Ministerio Público Fiscal porteño y la Policía de la Ciudad iniciaron actuaciones para dar con la identidad del hombre. La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Rolero, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema). Desde el organismo informaron que, una vez localizado, se ordenaría una consigna policial en el domicilio donde se encontraba el animal para velar por su seguridad.

El caso se conoció pocas semanas después de que la justicia porteña lograra la primera condena por maltrato animal en la ciudad de Buenos Aires. A fines de marzo de 2024, la Ufema llevó a juicio a una persona que operaba un criadero ilegal de perros en el barrio de San Nicolás, tras una denuncia presentada en 2022 por un vecino.