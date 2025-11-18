Macabro hallazgo en Córdoba: un perro volvió a la casa de su dueña con una bolsa que tenía restos humanos

Un perro regresó a la casa de su dueña en el barrio General Urquiza, ciudad de Córdoba, con una misteriosa bolsa que poco después se descubrió tenía restos humanos -principalmente fragmentos de huesos y carne-. El macabro hallazgo ocurrió el pasado domingo, en un domicilio ubicado sobre la calle Andalucía al 3100.

Según relató Giuliana, propietaria del can, su mascota se recostó en el patio alrededor de las 13 con una bolsa de color negra que, a simple vista, parecía inofensiva. Sin embargo, cuando se acercaron al animal, se dieron cuenta de que algo no cuadraba del todo. “Era algo grande, diferente a lo que uno suele ver”, reconoció.

“Ayer [por el domingo], alrededor del mediodía, lo vimos echado [al perro] en el patio comiendo algo. Nos acercamos a sacárselo de la boca. Pensamos que era restos de animal o algún huesito. Por acá acostumbran a tirar basura. Lo que estaba comiendo lo había sacado de detrás de un alambrado”, precisó en una entrevista.

Giuliana, la dueña del perro que encontró una bolsa con restos humanos en General Urquiza, Córdoba

“Cuando se lo vamos a sacar, era algo grande, diferente a lo que uno suele ver. Nos llamó la atención. Así que lo embolsamos, llamamos al 911. Cuando llegaron y se lo mostramos, logramos determinar que en uno de los costados de ese objeto había un tatuaje, como una especie de tribal", contó la mujer en diálogo con C5N.

Tras hacer entrega de los restos, un grupo de efectivos de la Policía local y especialistas en criminalística se acercaron al lugar del descubrimiento para realizar las pericias correspondientes. “Recrearon el recorrido que hizo mi perro y encontraron un segundo pedazo de carne humana, que pertenecería a una pierna”, dijo Giuliana.

Aclaró que el lugar donde su mascota encontró los restos humanos es parte de un “pequeño basural” donde “tiran cualquier cosa”. “Como dije antes, mi perro rompió un alambrado, ingresó a una zona a la que jamás habíamos entrado y sacó esto. Estuvo descompuesto por varios días. Del lugar emanaba mucho olor”, sostuvo.

Respecto de a quién podrían pertenecer aquel miembro, la vecina de General Urquiza dijo no tener mayores precisiones. “No hay ninguna persona que haya desaparecido en la zona tanto en los últimos meses como año. Tampoco parecía ser un resto reciente, sino en avanzado estado de descomposición”, completó.

Este lunes, los fragmentos fueron sometidos a un análisis forense, mientras la Fiscalía del Distrito 2, Turno 6, a cargo de la Dra. Eugenia Pérez Moreno, ordenó una consigna policial en la vivienda y dispuso continuar con las tareas. Según fuentes judiciales consultadas por Cadena 3, pertenecerían a una mujer.