Un abogado penalista explicó en detalle la situación judicial del agresor de Santa Fe y cómo será juzgado

Andrés García Vautrin analizó en LN+ el encuadre legal del caso; advirtió que el menor no puede ser imputado con el nuevo régimen penal juvenil y detalló cuáles son las medidas que puede adoptar la Justicia
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El abogado penalista Andrés García Vautrin analizó la situación judicial del adolescente que protagonizó el ataque ocurrido en la Escuela Nº40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, y explicó cuáles son las herramientas legales disponibles en el marco actual. “Nunca debió tener acceso al arma”, sostuvo al referirse a uno de los puntos centrales del caso.
En una entrevista con LN+, precisó que, pese a la gravedad del hecho, el menor no puede ser juzgado con el nuevo régimen penal juvenil ya que todavía no entró en vigor, lo que condiciona el avance de la causa.
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