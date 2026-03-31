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Un abogado penalista explicó en detalle la situación judicial del agresor de Santa Fe y cómo será juzgado

Andrés García Vautrin analizó en LN+ el encuadre legal del caso; advirtió que el menor no puede ser imputado con el nuevo régimen penal juvenil y detalló cuáles son las medidas que puede adoptar la Justicia

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Vista del colegio N° 40 de San Cristobal, Santa Fe
Vista del colegio N° 40 de San Cristobal, Santa FeMarcelo Manera

El abogado penalista Andrés García Vautrin analizó la situación judicial del adolescente que protagonizó el ataque ocurrido en la Escuela Nº40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, y explicó cuáles son las herramientas legales disponibles en el marco actual. “Nunca debió tener acceso al arma”, sostuvo al referirse a uno de los puntos centrales del caso.

En una entrevista con LN+, precisó que, pese a la gravedad del hecho, el menor no puede ser juzgado con el nuevo régimen penal juvenil ya que todavía no entró en vigor, lo que condiciona el avance de la causa.

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