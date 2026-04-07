Un alumno llevó un revólver cargado con seis balas a un colegio de Tucumán y fue reducido en plena clase

Un adolescente de 17 años fue demorado este martes tras llevar un revolver a una escuela de San Miguel de Tucumán. El episodio ocurrió durante el horario de clases y no dejó heridos, pero se suma a los recientes casos de violencia ocurridos tras el ataque por parte de un estudiante en la ciudad santafesina de San Cristóbal, que provocó la muerte de un alumno de 13 años.

Según reconstruyó El Contexto de Tucumán, el adolescente portaba un revólver con seis balas al momento de ser interceptado por las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con las primeras informaciones, la situación fue advertida por un compañero del joven, quien detectó que llevaba un arma y dio aviso a las autoridades del establecimiento, ubicado en la zona de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación. Tras la alerta, el equipo directivo activó el protocolo correspondiente y se comunicó con el servicio de emergencias 911, lo que derivó en un operativo policial de urgencia.

Minutos más tarde, efectivos motorizados de la Policía de Tucumán llegaron al lugar. Los agentes coordinaron su intervención con las autoridades escolares antes de ingresar al aula de cuarto año, donde en ese momento se dictaba una clase de Biología. El procedimiento se desarrolló sin incidentes y permitió reducir al estudiante sin que se registraran disparos ni situaciones de violencia.

El adolescente de 17 años que acudió con un arma a un establecimiento educativo fue reducido por las fuerzas policiales Contexto Tucumán

Durante la requisa, los uniformados confirmaron que el adolescente llevaba un revólver cargado con seis proyectiles. Las primeras hipótesis que manejan los investigadores apuntan a que el joven habría concurrido al establecimiento con la intención de amenazar a otros alumnos, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre posibles conflictos previos dentro del curso o de la institución.

El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó el operativo y destacó la intervención conjunta entre la fuerza y las autoridades escolares. “Se actuó por el llamado de las autoridades. Inmediatamente fue una comisión que, después de hablar con los directivos del establecimiento, acordaron cómo actuarían para que no se registre ninguna tragedia. El trabajo en conjunto generó que justamente ello fuera posible”, sostuvo.

El funcionario agregó que, tras el procedimiento, “todo está controlado y no se registraron incidentes”, y adelantó que se reforzarán las medidas de seguridad en el establecimiento mientras avanza la investigación. En esa línea, indicó que se desplegará un operativo especial para esclarecer lo ocurrido.

El revólver tenía seis proyectiles dentro. Las primeras hipótesis apuntan a que el joven lo había llevado a la escuela con la intención de amenazar a otros compañeros Contexto Tucumán

Además, Girvau señaló que, por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo, se intensificarán los controles en las escuelas de la provincia. “No vamos a tolerar este tipo de situaciones. Ya se están diagramando operativos para que haya controles en los establecimientos educativos. Adolescente que concurra armado, terminará en el instituto Cura Brochero, en Benjamín Paz”, afirmó.

Por último, confirmó que el joven permanece demorado y que se investiga el origen del arma: “Estamos averiguando cuál es el origen de esa arma. Al tener 17 años, debe responder penalmente por el hecho. Pero también podría caberle alguna responsabilidad a los padres por haber permitido que tuviera acceso a ella”.