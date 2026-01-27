Un argentino fue deportado desde México a EE.UU. entre 37 fugitivos acusados de delitos federales

El Gobierno de Estados Unidos tomó bajo custodia a 37 fugitivos expulsados desde México para enfrentar cargos federales en distintos distritos del país, en lo que constituyó la mayor transferencia de este tipo realizada por el país azteca. Entre los deportados figura un ciudadano argentino, empresario y oriundo de General Roca, Río Negro, que fue enviado al Distrito Este de Kentucky con una pena potencial de hasta 20 años de prisión.

De acuerdo con información publicada por el diario Río Negro, el argentino fue identificado como Manuel Ignacio Correa, de 44 años, quien era conocido por su alias “El Argentino” y residía en la Ciudad de México. En la Argentina figuraba como parte de una sociedad creada en 2019.

Entre los deportados hay un argentino oriundo de Río Negro Diario Río Negro

Correa es requerido por una Corte Federal de Distrito de los Estados Unidos para ser juzgado por los delitos de asociación delictiva y contra la salud, de acuerdo con la información difundida por el medio Todo Roca. Ese pedido judicial fue el que dio origen a su expulsión desde México en el marco del operativo coordinado entre ambos países.

Las autoridades estadounidenses precisaron que, dentro del grupo trasladado, hay personas vinculadas a la trata de personas, el tráfico de armas y carteles de droga. En ese marco, se mencionó la inclusión de organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo.

Manuel Ignacio Correa, el argentino deportado hacia Estados Unidos por México Todo Roca

Desde Washington destacaron que el operativo se realizó en cooperación con el Gobierno mexicano en el marco de la Ley de Seguridad Nacional y superó en magnitud a transferencias previas efectuadas en febrero y agosto de 2025, que incluyeron 29 y 26 delincuentes, respectivamente.

En el caso del empresario argentino, la Justicia de los Estados Unidos no difundió el detalle de los cargos que se le imputan, aunque confirmó que será juzgado en Kentucky y la extensión máxima de condena que podría enfrentar.