Merlo: un hombre, su hija y un bebé de tres meses murieron tras chocar en moto contra un colectivo

Un hombre, su hija y su nieto de apenas tres meses murieron en accidente de tránsito luego de chocar de frente con la moto en la que viajaban contra un colectivo de la línea 216 en la localidad bonaerense de Pontevedra, partido de Merlo. Según los informes policiales, circulaban sin el casco reglamentario al momento del siniestro.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Carlos Alegre, de 44 años, Aylín Celeste Alegre (20) y Mateo.

El accidente tuvo lugar en la intersección de la Ruta 1003 y Montes de Oca cuando, por causas que aún se desconocen, el hombre perdió el control de la moto e impactó contra la unidad de transporte público.

Las imágenes difundidas del accidente muestran la magnitud del choque. La parte delantera izquierda del colectivo quedó severamente dañada con el parabrisas destrozado.

La justicia investiga las causas del siniestro. Fuente foto: Infourbano

Tras el siniestro, el conductor falleció en el acto. Por su parte, la joven y el bebé fueron trasladados de urgencia a los hospitales Malvinas y Juan Bautista de Libertad, respectivamente, donde ambos perdieron la vida poco tiempo después.

Según informaron los portal Primer Plano e Info Urbano, la UFI N° 8 de Morón interviene en la causa caratulada como triple homicidio culposo. El chofer del colectivo quedó demorado a la espera de nuevas directivas judiciales.

El posteo de un familiar de los Alegre en redes sociales

Uno de los hijos de Juan Carlos se pronunció en redes sociales tras el accidente: “Los voy a extrañar. Mi familia. No puedo creer que los tres ya no están acá”, manifestó.