Un ataque al corazón: así murió el adulto mayor víctima de un violento robo en su casa de Saavedra

Su corazón no resistió la violencia de los delincuentes que irrumpieron en su casa del barrio porteño de Saavedra mientras dormía junto con su esposa, Claudia. Osvaldo Galella, de 74 años, murió como consecuencia de una cardiopatía hipertrófica e isquémica y una congestión pulmonar luego de ser golpeado y atado por los ladrones.

Dos días después del homicidio del vecino de Saavedra, reina el hermetismo entre los detectives judiciales y policiales que investigan el crimen. “Hay avances”, dijeron a LA NACION fuentes que participan de la pesquisa sin brindar mayores detalles.

El homicidio de Galella es investigado por el equipo de trabajo del fiscal José María Campagnoli, a cargo de la Fiscalía Descentralizada de los barrios de Núñez y Saavedra. Los funcionarios judiciales tienen la colaboración de detectives de la División Homicidios del Departamento de Delitos contra las Personas de la Policía de la Ciudad.

El homicidio de Gallela ocurrió la madrugada del sábado pasado en su casa de Núñez al 4000, en Saavedra, límite con Coghlan. Eran las 5.28 cuando tres ladrones irrumpieron en el inmueble después de forzar una reja de la ventana de la cocina.

El matrimonio dormía. Pero pronto quedó a merced de los ladrones. Galella y su esposa fueron atados y golpeados. Los delincuentes le exigieron dinero y joyas.

La víctima y su esposa Redes

“La víctima murió de un ataque al corazón en medio del robo. Fue golpeada. Tenía marcas en el rostro, pero la causa de la muerte fue una cardiopatía hipertrófica e isquémica y una congestión pulmonar", dijo a LA NACION una fuente del caso tras la realización de la autopsia al cuerpo del adulto mayor.

Después de que se fueran los ladrones, Claudia, la esposa de Galella, logró desatarse y llamó al número de emergencias 911. Cuando el personal de la Policía de la Ciudad llegó a la casa del matrimonio, el jubilado ya estaba muerto.

“Hay avances en la investigación”, dijo una fuente del caso. Otro investigador explicó: “Por las pruebas reunidas hasta el momento, podemos decir que se trata de una banda organizada; no se trata de ladrones ocasionales”.

Los detectives judiciales y policiales que participan de la investigación intentan determinar si los delincuentes irrumpieron en la casa de la víctima porque tenían el dato de que el matrimonio tenía dinero u otros objetos de valor para robar o si el objetivo fue elegido porque se trataba de dos jubilados solos.

“Todo, por el momento, es materia de investigación”, dijeron fuentes del caso.

Otro crimen de un jubilado

Hace casi un mes, el equipo de trabajo del fiscal Campagnoli y detectives de la Policía de la Ciudad resolvieron el homicidio de otro jubilado en la zona, José Alberto Ronderos, de 70 años.

El crimen ocurrió el 7 de diciembre pasado en la casa de la víctima, en Vuelta de Obligado al 3100, en Núñez, a unas 20 cuadras del homicidio de Galella.

En este caso, dos sospechosos fueron procesados ayer con prisión preventiva por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento, con el concurso premeditado de dos o más personas y por el delito conexo-criminis causae-, que a su vez concurre en forma real con el delito de robo.

Las claves para identificar a los sospechosos fueron una tarjeta SUBE y filmaciones de cámaras de seguridad instaladas en colectivos de línea y en la vía pública, entre otras pruebas, según se desprende del expediente judicial.

“Los imputados, en diferentes días y horarios, realizaron discretas tareas de inteligencia en los alrededores del domicilio de la víctima, las cuales habrían tenido lugar, al menos, desde el 5 hasta el 7 de diciembre inclusive, todo ello, presumiblemente con el objeto de determinar en qué momento podían acceder a su domicilio y perpetrar los hechos que tenían en miras de ejecución”, sostuvo la jueza nacional en lo criminal y correccional María Fabiana Galletti al procesar a los dos sospechosos detenidos, identificados en el expediente judicial como Sergio Jesús Martín, de 42 años, y Sergio Ávila Juárez, de 34.

Cuando ya tenían estudiados los movimientos del “objetivo”, los delincuentes decidieron actuar. Cerca de las 14.40 del 7 de diciembre pasado irrumpieron en la casa de Ronderos, situada en Vuelta de Obligado al 3100, en Núñez.

Uno de los sospechosos por el homicidio de un vecino de Núñez, ocurrido el 7 de diciembre pasado

“La víctima fue atada, reducida, atada de pies y manos con cinta adhesiva plástica transparente, un cordón y un cable de teléfono. Luego de ello, aprovechándose de su supremacía física y que habían anulado toda capacidad de resistencia que Ronderos pudiera oponer, lo golpearon brutalmente en distintas partes de su cuerpo hasta lograr matarlo”, según se desprende del expediente judicial.

Según la autopsia, el vecino de Núñez murió como consecuencia de politraumatismos y una hemorragia interna. Antes de huir, los asesinos se hicieron de “distintos bienes de la víctima, sin poder precisar cuáles, salvo su teléfono celular”, dijeron fuentes del caso.

“Gracias a la ardua tarea de las distintas divisiones policiales que intervinieron en este legajo -bajo la dirección de la fiscalía instructora-, se lograron obtener diversos registros fílmicos de los alrededores del domicilio de la víctima (tanto del día de su deceso como los anteriores) que permitieron identificar cómo actuaron los agresores para ingresar al domicilio de la víctima y darse a la fuga con los bienes de su propiedad. De igual modo, permitió determinar las tareas de seguimiento que realizaron previamente los agresores con el objeto de llevar adelante su plan criminal”, sostuvo la jueza Galetti en su resolución, según publicó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.