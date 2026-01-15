Un asaltante que iba de Mar del Plata a San Isidro para robar casas fue detenido tras atacar a una mujer de 91 años

Teresa D. tiene 91 años. Vive sola en su casa de Boulogne, en San Isidro. Hace casi dos meses, la madrugada del 22 de noviembre, fue despertada a los gritos por dos delincuentes armados que le sustrajeron US$22.000, dos relojes de oro y joyas. Uno de los ladrones vivía en Mar del Plata y viajaba al conurbano bonaerense para, junto con su cómplice, protagonizar robos en casas que elegían al voleo, sin una inteligencia previa.

San Isidro: dos ladrones le robaron 22.000 dólares, dos relojes de oro y joyas a una vecina de 91 años

Tras el robo en la casa de Teresa D., los ladrones huyeron en un vehículo Peugeot 5008 gris oscuro que habían dejado estacionado a pocos metros. El vehículo, filmado por cámaras de seguridad públicas y privadas, fue clave para identificar y detener a los dos sospechosos.

Ayer, tras 53 días de investigación, detectives de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la policía bonaerense, conducida por el comisario general Lucas Borge, detuvieron en Mar del Plata a Adrián Jorge Luis M., de 37, uno de los presuntos autores del robo. En las próximas horas será indagado por la fiscal Paula Hertrig, de la Unidad Funcional de Instrucción de Boulogne y a cargo del caso.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes policiales. El sospechoso capturado en la costa atlántica es el segundo detenido. Su cómplice, Federico Marcial P., de 46 años, había sido apresado el mes pasado, tras ubicar el citado vehículo cuando circulaba por Ituzaingó.

“La casa donde ocurrió el robo no tenía instaladas cámaras de seguridad. Pero por filmaciones de dispositivos instalados en propiedades vecinas y de la Municipalidad de San Isidro se logró identificar la chapa patente del vehículo en el que llegaron y escaparon los ladrones”, dijo un detective que participó de la investigación.

Las cámaras, claves para identificar a dos delincuentes que robaron en San Isidro

Al tener identificado el vehículo utilizado por los ladrones, los investigadores pidieron colaboración a autoridades de distintos municipios para que intentaran, a partir del análisis de las lectoras de patentes, ubicar el Peugeot 5008.

“Finalmente, se logró dar con el citado vehículo en Ituzaingó, donde tras un seguimiento se lo interceptó y se logró detener a uno de los sospechosos del robo. En el interior del SUV se secuestraron un par de guantes de lana negros, una gorra con visera, equipos de telefonía celular. y demás elementos de interés para la causa”, dijeron fuentes policiales.

Además, se determinó que el Peugeot 5008 tenía un pedido de secuestro. Había sido robado en agosto de 2023 en Avellaneda. Tras la detención de Federico Marcial P. se hicieron dos allanamientos en Merlo y Castelar donde se secuestraron un revólver calibre 38 y la ropa utilizada por los ladrones el día del robo en Boulogne.

“El arma de fuego secuestrada había sido robada en Mar del Plata en octubre de 2022″, dijeron fuentes policiales.

El sospechoso detenido en Mar del Plata

Faltaba detener al otro sospechoso. Primero se lo identificó y se determinó que tenía domicilio en la ciudad de Mar del Plata, donde fue aprehendido ayer por una comitiva policial que viajó especialmente desde San Isidro.

“Adrián Jorge Luis M. fue sorprendido en la intersección de la avenida Luro y Deán Funes. Él y su cómplice tienen antecedentes por robos en casas bajo la modalidad entradera o escruche [cuando los delincuentes irrumpen en inmuebles sin ocupantes]”, dijo un jefe policial.